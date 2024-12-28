В новогодние праздники есть риск образования тромбов — объяснение врача

Особенно влияет сидячий образ жизни в этот период, который вызывает застой крови в венах при длительном просмотре телевизора или работе за компьютером; неправильное питание, где жирная и сладкая пища усугубляет состояние венозной системы; и посещение бани, где высокие температуры могут провоцировать застой крови, особенно у людей с предрасположенностью к варикозу.