atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 06:46

Published 28 декабря, 06:46

Modified 28 декабря, 06:46

Updated 28 декабря, 06:46

Ноги зимой

В новогодние праздники есть риск образования тромбов — объяснение врача

28 декабря 2024, 06:46
Фото: 1MI. Ноги зимой

Новосибирский флеболог рассказал о риске тромбозов в новогодние праздники

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Сердечно-сосудистый хирург и флеболог из Новосибирска рассказал, почему в новогодние праздники увеличивается риск варикоза и тромбообразований, и дал советы, как избежать осложнений.

На организм сильно влияет любое изменение привычнго образа жизни. В новогодние праздники многие больше сидят дома, не гуляют на свежем воздухе, а перед самим праздников чрезмерно работают и готовятся к застолью.

«В новогодние праздники и длительные выходные вены подвергаются значительной нагрузке. Это связано с повышенным употреблением алкоголя, которое приводит к обезвоживанию организма, а также с физической активностью, связанной с поднятием тяжестей — елок, коробок с игрушками, пакетов с продуктами и напитками. Нередко люди затевают генеральную уборку, что также усиливает нагрузку на венозную систему нижних конечностей», — atas.info сердечно-сосудистый хирург и флеболог объясняет Дмитрий Осипов.

Особенно влияет сидячий образ жизни в этот период, который вызывает застой крови в венах при длительном просмотре телевизора или работе за компьютером; неправильное питание, где жирная и сладкая пища усугубляет состояние венозной системы; и посещение бани, где высокие температуры могут провоцировать застой крови, особенно у людей с предрасположенностью к варикозу.

Никакого оливье: как питаться на Новый год в пост, когда очень хочется вкусного
Узнать подробнее

Варикоз, по словам специалиста, может развиться в любом возрасте. К основным симптомам традиционно относят ярко-выраженные вены на ногах, сильную отечность, которая особенно проявляется ближе к ночи, а также судороги во время сна и также появление пигментации на конечностях.

«У пациентов с уже существующим диагнозом варикоза все эти факторы существенно увеличивают риск развития тромбозов. Действительно, после новогодних праздников клиники чаще сталкиваются с пациентами, обращающимися с симптомами этого опасного состояния», — поясняет эксперт.

Чтобы сохранить здоровье вен в праздники, Дмитрий Осипов рекомендует:

  • Гулять на свежем воздухе. Движение улучшает кровообращение и снижает венозный застой.

  • Пить больше воды. Это помогает избежать обезвоживания. Предпочтение стоит отдавать простой воде, исключая алкоголь и подслащенные напитки.

  • Соблюдать баланс в питании. Рацион должен включать овощи, фрукты, нежирное мясо и рыбу, чтобы поддерживать общее состояние организма.

  • Чередовать физическую активность и отдых. Не стоит злоупотреблять тяжелыми физическими нагрузками.

  • Избегать длительного пребывания в одном положении. Если планируете долго смотреть фильмы или работать за компьютером, делайте регулярные перерывы для разминки.

Какие витамины принимать зимой: опасные и полезные комбинации
Узнать подробнее

Если вы заметили симптомы варикоза или тромбоза, не откладывайте визит к специалисту. Самолечение может усугубить состояние.

«Лечение венозных заболеваний требует профессионального подхода. Варикоз и тромбозы нельзя игнорировать, так как они могут привести к серьезным осложнениям», — подчеркивает Дмитрий Осипов.
Новосибирский врач рассказала о погибших от алкоголя в Новый год
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске врачи удалили у пенсионерки опухоль размером с мячВрач развеяла жителям Новосибирска главный миф о пользе черникиКакие витамины принимать зимой: опасные и полезные комбинации
#Алина Гурицкая#Медицина#Новосибирск#Врач#Россия#Здоровье#Тромбы#Новый год в Новосибирске 2025#Флеболог#Варикоз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика