В новогодние праздники есть риск образования тромбов — объяснение врача

Posted 28 декабря, 06:46
Published 28 декабря, 06:46
Modified 28 декабря, 06:46
Updated 28 декабря, 06:46
На организм сильно влияет любое изменение привычнго образа жизни. В новогодние праздники многие больше сидят дома, не гуляют на свежем воздухе, а перед самим праздников чрезмерно работают и готовятся к застолью.
«В новогодние праздники и длительные выходные вены подвергаются значительной нагрузке. Это связано с повышенным употреблением алкоголя, которое приводит к обезвоживанию организма, а также с физической активностью, связанной с поднятием тяжестей — елок, коробок с игрушками, пакетов с продуктами и напитками. Нередко люди затевают генеральную уборку, что также усиливает нагрузку на венозную систему нижних конечностей», — atas.info сердечно-сосудистый хирург и флеболог объясняет Дмитрий Осипов.
Особенно влияет сидячий образ жизни в этот период, который вызывает застой крови в венах при длительном просмотре телевизора или работе за компьютером; неправильное питание, где жирная и сладкая пища усугубляет состояние венозной системы; и посещение бани, где высокие температуры могут провоцировать застой крови, особенно у людей с предрасположенностью к варикозу.
Варикоз, по словам специалиста, может развиться в любом возрасте. К основным симптомам традиционно относят ярко-выраженные вены на ногах, сильную отечность, которая особенно проявляется ближе к ночи, а также судороги во время сна и также появление пигментации на конечностях.
«У пациентов с уже существующим диагнозом варикоза все эти факторы существенно увеличивают риск развития тромбозов. Действительно, после новогодних праздников клиники чаще сталкиваются с пациентами, обращающимися с симптомами этого опасного состояния», — поясняет эксперт.
Чтобы сохранить здоровье вен в праздники, Дмитрий Осипов рекомендует:
Гулять на свежем воздухе. Движение улучшает кровообращение и снижает венозный застой.
Пить больше воды. Это помогает избежать обезвоживания. Предпочтение стоит отдавать простой воде, исключая алкоголь и подслащенные напитки.
Соблюдать баланс в питании. Рацион должен включать овощи, фрукты, нежирное мясо и рыбу, чтобы поддерживать общее состояние организма.
Чередовать физическую активность и отдых. Не стоит злоупотреблять тяжелыми физическими нагрузками.
Избегать длительного пребывания в одном положении. Если планируете долго смотреть фильмы или работать за компьютером, делайте регулярные перерывы для разминки.
Если вы заметили симптомы варикоза или тромбоза, не откладывайте визит к специалисту. Самолечение может усугубить состояние.
«Лечение венозных заболеваний требует профессионального подхода. Варикоз и тромбозы нельзя игнорировать, так как они могут привести к серьезным осложнениям», — подчеркивает Дмитрий Осипов.