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Posted 28 декабря, 04:45

Published 28 декабря, 04:45

Modified 28 декабря, 04:53

Updated 28 декабря, 04:53

Чиновника арестовали

В Новосибирске арестовали экс-чиновника МинЖКХ за получение взятки

28 декабря 2024, 04:45
Фото: 1MI. Чиновника арестовали
В Новосибирске был арестован экс-директор проектной дирекции министерства ЖКХ, о чем сообщает судебный департамент.

Андрей Сулима обвиняется в получении взятки. Бывший директор «Проектная дирекция Министерства ЖКХ Новосибирской области» мог пообещать директору «СпецТрансСтрой» Сергею Арапову ускоренное согласование проектов с заказчиками по реализации госпрограммы «Чистая вода».

В качестве вознаграждения он попросил погасить его кредит на сумму 870 тысяч, считает следствие. Деньги передали через посредника. Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Суд арестовал его до февраля 2025 года. Решение еще можно обжаловать.

Ранее стали известны подробности уголовного дела новосибирских чиновников из Минпромторга. Начальников отделов Минпромторга арестовали. Их обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, преступление связано с махинациями с госзакупками.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Арест#Взятка
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