В Новосибирске арестовали экс-чиновника МинЖКХ за получение взятки

В качестве вознаграждения он попросил погасить его кредит на сумму 870 тысяч, считает следствие. Деньги передали через посредника. Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Суд арестовал его до февраля 2025 года. Решение еще можно обжаловать.