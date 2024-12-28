В Новосибирске арестовали экс-чиновника МинЖКХ за получение взятки

Posted 28 декабря, 04:45
Published 28 декабря, 04:45
Modified 28 декабря, 04:53
Updated 28 декабря, 04:53
Андрей Сулима обвиняется в получении взятки. Бывший директор «Проектная дирекция Министерства ЖКХ Новосибирской области» мог пообещать директору «СпецТрансСтрой» Сергею Арапову ускоренное согласование проектов с заказчиками по реализации госпрограммы «Чистая вода».
В качестве вознаграждения он попросил погасить его кредит на сумму 870 тысяч, считает следствие. Деньги передали через посредника. Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Суд арестовал его до февраля 2025 года. Решение еще можно обжаловать.
Ранее стали известны подробности уголовного дела новосибирских чиновников из Минпромторга. Начальников отделов Минпромторга арестовали. Их обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, преступление связано с махинациями с госзакупками.