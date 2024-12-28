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Posted 28 декабря, 11:55

Published 28 декабря, 11:55

Modified 29 декабря, 04:01

Updated 29 декабря, 04:01

В школьном здании идет масштабный ремонт

В Новосибирске исчезает исторический интерьер одной из первых школ города

28 декабря 2024, 11:55
Фото: Елена Воротникова. В школьном здании идет масштабный ремонт
Здание, проектированное знаменитым архитектором Крячковым, не имеет статуса памятника.

В ходе ремонта, который идет сейчас в здании новосибирского лицея № 12 на улице Серебренниковской, могут быть утеряны многие артефакты, напоминающие об историческом прошлом. Часть учебных помещений — классы бывшего Александровского училища, одной из 12 каменных школ, построенных по проекту архитектора Андрея Крячкова в Ново-Николаевске в 1912 году.

Сейчас в здании трудно угадать первоначальные черты — оно сильно искажено надстройкой дополнительного этажа и пристройкой еще одного корпуса. В силу утраты исторического облика постройка не имеет статуса охраняемого государством памятника. Но внутри сохранилось много напоминаний о дореволюционной эпохе.

Внутри осталось немало исторических артефактов
Внутри осталось немало исторических артефактов
«Внутри немало следов старины, и полностью сохранившихся объектов — например, великолепная лестница с перилами. А еще — кирпичи с клеймами, светильники, арки в интерьерах, найдены тетрадки и документы 30-х годов. Но сейчас идёт ремонт и совсем скоро от того, что на фото не останется и следа», — рассказала гид и экскурсовод Елена Воротникова, побывавшая в здании на днях.

Большинство артефактов будет вывезено на свалку после новогодних каникул.

Мы неоднократно рассказывали о плачевном состоянии, в котором находится еще школа, спроектированная Крячковым, на улице Якушева, 21. Здание принадлежит муниципалитету, имеет статус памятника и согласно законодательству, мэрия обязана заботиться о поддержании строения в достойном состоянии.

Видео: Артем Шершнев. atas.info. Весной 2023 года мы детально изучили здание снаружи и внутри

На текущий момент техническое состояние объекта культурного наследия признано неудовлетворительным. Осенью текущего года был разработан проект его реставрации.

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