В Новосибирске исчезает исторический интерьер одной из первых школ города

В ходе ремонта, который идет сейчас в здании новосибирского лицея № 12 на улице Серебренниковской, могут быть утеряны многие артефакты, напоминающие об историческом прошлом. Часть учебных помещений — классы бывшего Александровского училища, одной из 12 каменных школ, построенных по проекту архитектора Андрея Крячкова в Ново-Николаевске в 1912 году.