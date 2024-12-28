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Posted 28 декабря, 01:56

Published 28 декабря, 01:56

Modified 28 декабря, 01:58

Updated 28 декабря, 01:58

Света не было

В Новосибирске из-за аварии без электричества остались 106 домов

28 декабря 2024, 01:56
Фото: 1MI. Света не было
В одном из районов Новосибирска отключили электричество, о чем говорят данные карты города.

Произошло все в Заельцовском районе 28 декабря. В 5 утра без света остались 106 домов. Отключение было аварийным.

Карта систем жизнеобеспечения информирует, что причиной аварийного отключения стала авария. Как оказалось, повредился кабель на линии. Восстановить свет в домах планируют оперативно: до 9 утра.

Днем ранее отключали отопление в 200 домах. Произошло это на правом берегу и в разных районах города. Также отопление отключали на днях и в других жилищных объектах. В зоне отключения находилось 129 зданий. Тепло восстановили лишь к вечеру.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#Отключение#Электричество
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