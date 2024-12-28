В Новосибирске из-за аварии без электричества остались 106 домов

Posted 28 декабря, 01:56
Published 28 декабря, 01:56
Modified 28 декабря, 01:58
Updated 28 декабря, 01:58
Произошло все в Заельцовском районе 28 декабря. В 5 утра без света остались 106 домов. Отключение было аварийным.
Карта систем жизнеобеспечения информирует, что причиной аварийного отключения стала авария. Как оказалось, повредился кабель на линии. Восстановить свет в домах планируют оперативно: до 9 утра.
Днем ранее отключали отопление в 200 домах. Произошло это на правом берегу и в разных районах города. Также отопление отключали на днях и в других жилищных объектах. В зоне отключения находилось 129 зданий. Тепло восстановили лишь к вечеру.