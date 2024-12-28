В Новосибирске могут снести разрушенный санаторий «Речкуновский»

Posted 28 декабря, 02:44
Published 28 декабря, 02:44
Modified 28 декабря, 02:46
Updated 28 декабря, 02:46
Объект считался зданием культурного наследия. Со временем его исключили из реестра. Причиной тому стала утраченная историческая ценность, а также его разрушенность.
Власти проводили экспертизу, которая показала, что объект аварийный и он лишен признаков культурного объекта. Его предложили снести.
Активисты остались недовольны данным решением. Они подали иск в суд. Он есть в распоряжении редакции. Пока идут судебные споры, демонтаж здания производить не будут.
Корпус санатория «Речкуновский» построили в сосновом лесу под Новосибирском в 1959 году. Сюда ехали люди из всех уголков советского союза, а заполучить путевку было весьма непросто.