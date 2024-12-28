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Posted 28 декабря, 02:44

Published 28 декабря, 02:44

Modified 28 декабря, 02:46

Updated 28 декабря, 02:46

Санаторий могут снести

В Новосибирске могут снести разрушенный санаторий «Речкуновский»

28 декабря 2024, 02:44
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Санаторий могут снести
В Новосибирске могут стереть с лица города санаторий «Речкуновский», что очень возмущает активистов.

Объект считался зданием культурного наследия. Со временем его исключили из реестра. Причиной тому стала утраченная историческая ценность, а также его разрушенность.

Власти проводили экспертизу, которая показала, что объект аварийный и он лишен признаков культурного объекта. Его предложили снести.

Активисты остались недовольны данным решением. Они подали иск в суд. Он есть в распоряжении редакции. Пока идут судебные споры, демонтаж здания производить не будут.

Корпус санатория «Речкуновский» построили в сосновом лесу под Новосибирском в 1959 году. Сюда ехали люди из всех уголков советского союза, а заполучить путевку было весьма непросто.

Легендарный новосибирский санаторий «Речкуновский» не признали культурным наследием
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Культурное наследие#Снос#Санаторий
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