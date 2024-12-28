В Новосибирске объяснили транзит среднеазиатских фур через кладбище

Как подчеркивает Михайлов, руководство ритуальной организации так и не ответило, что мешает в нерабочее время закрывать на замок ворота и шлагбаумы, препятствующие проезду транспорта на территорию кладбища. Равно как и нет ответа на вопрос, почему уже установленные на КПП видеокамеры не работают.