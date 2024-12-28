В Новосибирске объяснили транзит среднеазиатских фур через кладбище

Posted 28 декабря, 06:30
Published 28 декабря, 06:30
Modified 28 декабря, 06:46
Updated 28 декабря, 06:46
Муниципальное учреждение «Ритуальные услуги», в состав которого входит кладбище «Клещихинское», расположенное по соседству с Хилокским рынком, не имеет возможности закрыть территорию для проезда грузовых автомобилей, которые везут плодоовощную продукцию из стран Средней Азии. Об этом сказано в ответе на запрос руководителя общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаила Михайлова.
«Они не осуществляют охрану имущества граждан, не наделены полномочиями сотрудников правоохранительных органов, и даже не вправе проверять документы у лиц, находящихся на территории кладбища. Учет въезжающих автомобилей учреждением не производится. Бюджетной сметой не предусмотрена установка камер видеонаблюдения на въездах на территорию общественных кладбищ города Новосибирска», — говорится в документе за подписью директора МКУ «Ритуальные услуги» Михаила Никифорова (копия есть в распоряжении редакции).
Как подчеркивает Михайлов, руководство ритуальной организации так и не ответило, что мешает в нерабочее время закрывать на замок ворота и шлагбаумы, препятствующие проезду транспорта на территорию кладбища. Равно как и нет ответа на вопрос, почему уже установленные на КПП видеокамеры не работают.
Гражданский активист добавляет, что прокуратура до сих не не отреагировала на возможные нарушения, допущенные муниципальной ритуальной организацией.
Скандал с транзитом фур через кладбище разразился после того, как были установлены ограничители для грузовиков, препятствовавшие проезду через улицу Малыгина. Таким образом фуры из Средней Азии попадали на территорию бывшей военной части, которую торговцы овощами и фруктами облюбовали под неофициальную стоянку и перевалочный пункт.