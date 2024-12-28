В Новосибирске оперативники раздали повестки мигрантам-уклонистам

Недавняя операция, проведенная в международном аэропорту Толмачёво, привлекла внимание к проблеме воинского учёта среди мигрантов. В рамках рейда было проверено 90 пассажиров, прибывших на рейсах из Узбекистана, Киргизии и Армении. В результате выявления нарушений, семь человек были направлены в военные комиссариаты для постановки на учёт. Один из задержанных подписал контракт на службу в армии, сообщает VN.ru.