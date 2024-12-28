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Posted 28 декабря, 08:52

Published 28 декабря, 08:52

Modified 28 декабря, 08:54

Updated 28 декабря, 08:54

Аэропорт Толмачево

В Новосибирске оперативники раздали повестки мигрантам-уклонистам

28 декабря 2024, 08:52
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Аэропорт Толмачево
В Новосибирске продолжаются рейды по проверке соблюдения гражданами обязанностей по воинскому учёту, в ходе которых мигрантам выдают повестки.

Недавняя операция, проведенная в международном аэропорту Толмачёво, привлекла внимание к проблеме воинского учёта среди мигрантов. В рамках рейда было проверено 90 пассажиров, прибывших на рейсах из Узбекистана, Киргизии и Армении. В результате выявления нарушений, семь человек были направлены в военные комиссариаты для постановки на учёт. Один из задержанных подписал контракт на службу в армии, сообщает VN.ru.

Проверка проводилась с особым вниманием к мигрантам, которые не имеют необходимых отметок о постановке на учёт. Сотрудники СКР по Новосибирскому гарнизону, работая в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными структурами, вручали гражданам повестки в военкомат и объясняли им порядок дальнейших действий.

Многие из мигрантов, не имевших соответствующих записей в документах, оправдывались незнанием российских законов. Некоторые пытались объяснить отсутствие штампов тем, что недавно обновили свои паспорта.

Жители Новосибирской области помогали незаконно жить мигрантам в России
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Повестки#Рейд#Мигрант#Воинский учет
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