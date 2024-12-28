В Новосибирске отремонтируют аэропорт Толмачево за 5 млрд рублей

Posted 28 декабря, 05:11
Published 28 декабря, 05:11
Modified 28 декабря, 05:13
Updated 28 декабря, 05:13
Начался второй этап реконструкции аэропорта Толмачево. На него выделили 4,95 млрд рублей. Завершить все работы планируется до конца лета 2027 года. Подрядчиком выступает «Новосибирскавтодор».
Первый этап начался в 2019 году, а закончился в 2022 году. На эти цели потратили 4,75 млрд рублей, пишет НГС. Когда начнется третий этап и сколько на него потратят, станет известно не в ближайшее время.
Отметим, что в 2023 году был открыт новый терминал аэропорта. За открытием, по видеосвязи, следил президент Владимир Путин. Возводить объект начали в 2020 году. На него было затрачено 20 млрд рублей.