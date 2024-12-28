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Posted 28 декабря, 08:31

Published 28 декабря, 08:31

Modified 28 декабря, 08:33

Updated 28 декабря, 08:33

Дорожный затор

В Новосибирске пробки 9 баллов — какие места лучше объезжать

28 декабря 2024, 08:31
Фото: 1MI. Дорожный затор

В Новосибирске пробки 28 декабря составили 9 баллов

В последний рабочий день 2024 года Новосибирск сковали гигантские пробки, о чем свидетельствуют данные онлайн-карт.

Дорожные заторы начали образовываться во время обеденного перерыва. Уровень пробок, по данным сервиса 2ГИС, достиг отметки в 9 баллов. Основные транспортные артерии города оказались парализованы. Заторы зафиксированы на Красном проспекте, Большевистской, Ипподромской и улице Кропоткина. На улице Большой пробка растянулась на 4 километра, а на площади Труда движение практически остановилось.

Не пощадила дорожная ситуация и спальные районы: заторы наблюдаются на левом и правом берегах. Однако мосты через Обь остаются относительно свободными.

Карта с пробками
Карта с пробками. Фото: 2GIS

Местные жители в социальных сетях и приложении 2ГИС оставляют саркастические комментарии:

«Скорее, а то не успеем купить всё до 31-го!»
«Снег выпал, и всё, все едем в полуобморочном состоянии…»
«Я такими темпами домой на Новый год не успею!»

Одной из причин дорожного коллапса называют утренний снегопад, который застал Новосибирск врасплох. Хотя коммунальные службы начали уборку ещё утром, снежная каша на дорогах затрудняет движение. Другим фактором стал традиционный ажиотаж перед праздником.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Автомобиль#Пробка#Затор
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