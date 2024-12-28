В Новосибирске пробки 9 баллов — какие места лучше объезжать

Дорожные заторы начали образовываться во время обеденного перерыва. Уровень пробок, по данным сервиса 2ГИС, достиг отметки в 9 баллов. Основные транспортные артерии города оказались парализованы. Заторы зафиксированы на Красном проспекте, Большевистской, Ипподромской и улице Кропоткина. На улице Большой пробка растянулась на 4 километра, а на площади Труда движение практически остановилось.