В Новосибирске продолжат строить шесть концессионных школ — кто займется работами

Концессионное соглашение о возведении школ министерство образования Новосибирской области и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“ заключили в 2019 году. Образовательные учреждения должны были быть построены к концу 2022 года, однако на текущий момент из готовность не превышает 20%.