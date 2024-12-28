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Posted 28 декабря, 08:51

Published 28 декабря, 08:51

Modified 28 декабря, 08:53

Updated 28 декабря, 08:53

Готовность школ не превышает 20 процентов

В Новосибирске продолжат строить шесть концессионных школ — кто займется работами

28 декабря 2024, 08:51
Фото: 1MI. Готовность школ не превышает 20 процентов

В Новосибирске продолжат строить шесть концессионных школ

На место скандального концессионера придет компания, подконтрольная региональному правительству, сообщили в прокуратуре.

В рамках государственно-частного партнерства, предусматривающего строительство в Новосибирске шести школ, сменился концессионер. Достраивать учебные заведения будет ООО «Новая школа».

«Сегодня заключены договоры купли-продажи долей в уставном капитале организаций, ранее взявших на себя обязательства концессионеров по строительству шести школ», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

По данным системы СПАРК, ООО «Новая школа» с уставным капиталом в размере 1 млн рублей создано 1 ноября 2024 года. В качестве основного вида деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. 95-процентная доля в компании принадлежит Агентству развития жилищного строительства Новосибирской области, учрежденному региональным правительством. Еще 5% компании контролирует АО «Корпорация развития Новосибирской области», так же подконтрольное областному правительству.

Работы на шести стройплощадках планируется возобновить в начале 2025 года.

Концессионное соглашение о возведении школ министерство образования Новосибирской области и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“ заключили в 2019 году. Образовательные учреждения должны были быть построены к концу 2022 года, однако на текущий момент из готовность не превышает 20%.

Глава компании-концессионера, бизнесмен Отто Сопроненко, арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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