В Новосибирске продолжат строить шесть концессионных школ — кто займется работами

Posted 28 декабря, 08:51
Published 28 декабря, 08:51
Modified 28 декабря, 08:53
Updated 28 декабря, 08:53
В рамках государственно-частного партнерства, предусматривающего строительство в Новосибирске шести школ, сменился концессионер. Достраивать учебные заведения будет ООО «Новая школа».
«Сегодня заключены договоры купли-продажи долей в уставном капитале организаций, ранее взявших на себя обязательства концессионеров по строительству шести школ», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
По данным системы СПАРК, ООО «Новая школа» с уставным капиталом в размере 1 млн рублей создано 1 ноября 2024 года. В качестве основного вида деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. 95-процентная доля в компании принадлежит Агентству развития жилищного строительства Новосибирской области, учрежденному региональным правительством. Еще 5% компании контролирует АО «Корпорация развития Новосибирской области», так же подконтрольное областному правительству.
Работы на шести стройплощадках планируется возобновить в начале 2025 года.
Концессионное соглашение о возведении школ министерство образования Новосибирской области и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“ заключили в 2019 году. Образовательные учреждения должны были быть построены к концу 2022 года, однако на текущий момент из готовность не превышает 20%.
Глава компании-концессионера, бизнесмен Отто Сопроненко, арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.