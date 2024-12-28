В Новосибирске пятилетнего мальчика задавили на зебре

Posted 28 декабря, 01:26
Published 28 декабря, 01:26
Modified 28 декабря, 01:30
Updated 28 декабря, 01:30
Все произошло днем ранее 27 декабря. В Кировском районе по улице Аникина ехал автомобиль. В один момент случилось происшествие.
Водитель сбил ребенка. Автомобилем управлял 58-летний новосибирец, который двигался на машине марки Ford Explore. Мальчик шел по пешеходном переходу, нерегулируемом светофорами.
Ребенок получил травмы. На вид ему было пять лет. Сопровождал его взрослый. На месте разбирались сотрудники ГАИ.
Ранее четыре автомобиля разбились в Новосибирске. В ДТП были пострадавшие. Также недавно BMW разорвало на несколько частей после ДТП с мостом. Это случилось в центре города. У машины оторвало двигатель.