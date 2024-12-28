В Новосибирске вандал поплатился здоровьем за разгром парковки

Posted 28 декабря, 07:49
Published 28 декабря, 07:49
Modified 28 декабря, 07:51
Updated 28 декабря, 07:51
Поздним вечером 27 декабря на пульт охранного агентства «Гвардия» поступил тревожный сигнал: трое неизвестных мужчин сломали шлагбаум на парковке. Сторож, заметивший злоумышленников, попытался остановить их, вооружившись лопатой. Однако численное превосходство вынудило его вызвать помощь.
К моменту прибытия экипажа охраны нападавшие успели скрыться. Гвардейцы уточнили их приметы и начали поиск. Через несколько минут их внимание привлекли стоны, доносившиеся с территории парковки.
На снегу сотрудники обнаружили молодого человека в черной одежде. Он стонал от боли и не мог подняться. По предварительным данным, спасаясь от погони, он попытался перелезть через ограждение второго этажа, но не удержался, зацепился за колючую проволоку и упал.
Врачи, прибывшие на место происшествия, диагностировали у пострадавшего шесть сломанных ребер и перелом ноги. Молодой человек был доставлен в больницу, где ему предстоит операция. По предварительным данным, задержанному около 20–25 лет, и он может быть уроженцем Киргизии.