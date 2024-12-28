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Posted 28 декабря, 07:49

Published 28 декабря, 07:49

Modified 28 декабря, 07:51

Updated 28 декабря, 07:51

Место происшествия

В Новосибирске вандал поплатился здоровьем за разгром парковки

28 декабря 2024, 07:49
Фото: АБ «Гвардия». Место происшествия
Молодой человек, спасаясь от охраны, неудачно пытался перепрыгнуть через ограждение, в результате чего получил шесть сломанных ребер и перелом ноги, сообщили в АБ «Гвардия».

Поздним вечером 27 декабря на пульт охранного агентства «Гвардия» поступил тревожный сигнал: трое неизвестных мужчин сломали шлагбаум на парковке. Сторож, заметивший злоумышленников, попытался остановить их, вооружившись лопатой. Однако численное превосходство вынудило его вызвать помощь.

К моменту прибытия экипажа охраны нападавшие успели скрыться. Гвардейцы уточнили их приметы и начали поиск. Через несколько минут их внимание привлекли стоны, доносившиеся с территории парковки.

На снегу сотрудники обнаружили молодого человека в черной одежде. Он стонал от боли и не мог подняться. По предварительным данным, спасаясь от погони, он попытался перелезть через ограждение второго этажа, но не удержался, зацепился за колючую проволоку и упал.

Врачи, прибывшие на место происшествия, диагностировали у пострадавшего шесть сломанных ребер и перелом ноги. Молодой человек был доставлен в больницу, где ему предстоит операция. По предварительным данным, задержанному около 20–25 лет, и он может быть уроженцем Киргизии.

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