В Новосибирске вандал поплатился здоровьем за разгром парковки

Врачи, прибывшие на место происшествия, диагностировали у пострадавшего шесть сломанных ребер и перелом ноги. Молодой человек был доставлен в больницу, где ему предстоит операция. По предварительным данным, задержанному около 20–25 лет, и он может быть уроженцем Киргизии.