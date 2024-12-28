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Posted 28 декабря, 07:50

Published 28 декабря, 07:50

Modified 28 декабря, 07:52

Updated 28 декабря, 07:52

Ребенка ударили

В Новосибирской области школьник получил оплеуху на уроке физкультуры

28 декабря 2024, 07:50
Фото: 1MI. Ребенка ударили
Житель Новосибирской области ударил ребенка и получил срок, подробности дал судебный департамент.

Все произошло в Усть-Тарке в сентябре текущего года. На территорию спортивной школы пришел мужчина.

Он не являлся сотрудником образовательного учреждения. Сибиряк услышал, как во время урока один из учеников громко разговаривает. Он дал мальчику пощечину.

Новосибирца обвинили в хулиганстве. За это его осудили. Сибиряку дали 1 год и 8 месяцев свободы условно. Данный приговор еще можно обжаловать.

Другая женщина избила и обматерила полицейского, за что была арестована. Ранее в Новосибирске назвали школы с большим количеством детей мигрантов. Больше всего их в Октябрьском районе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Образ
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