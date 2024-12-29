«1000 рублей за фото»: новосибирцев возмутили коммерсанты на новогодней улице Ленина

Posted 29 декабря, 06:24
Published 29 декабря, 06:24
Modified 29 декабря, 06:26
Updated 29 декабря, 06:26
В последние дни декабря на улице Ленина начало работать большое количество мелких предпринимателей, которые якобы создают праздничное настроение. На них пожаловалась читательница atas.info Елена Колесникова. Женщина рассказала, что когда гуляла по улице с мужем, к ним буквально пристали аниматоры в костюмах коней, коров и других животных. В итоге это все завершилось тем, что их начали разводить на деньги.
«Мы ходили по Ленина, фотографировали друг друга. К нам подошел один такой „конь“, начал веселить, говорил: „А давайте вы нас сейчас вот так сфотаете“ и вставал в какую-то смешную позу. Мы веселимся, у нас праздничное настроение, а тут человек еще и делает его еще лучше», — поделилась женщина.
Елена сделала несколько кадров. Когда они закончили, поблагодарили аниматора и уже были готовы идти дальше, предприниматель-корова их остановил.
«Он снял свою верхнюю часть костюма, у него сменился тон, и он говорит: „Работа есть работа. Мы тут вас радуем, платите“», — рассказала Елена.
Сибирячка надеялась, что фотография обойдется в 100-150 рублей, и уже готова была заплатить. Но в итоге аниматор запросил 1000 рублей и то всего за одну фотографию. Женщина отказалась, но в итоге столкнулась с чем-то на грани вымогательства — коммерсант начал объяснять, что за работу надо платить.
«Мы в итоге удалили фотографии и ушли куда подальше. Потом несколько раз видела картину, как эти люди в костюмах фотались с другими людьми, и как у людей меняется выражение лица, когда им говорят, что такая услуга стоит 1000 рублей», — заключает женщина.
Всего на улице Ленина в предновогодние дни работают около 5 таких аниматоров. Заработать в центре города пытаются и другими способами. В конце декабря на Ленина начала регулярно громко играть музыка. Звуковое сопровождение при этом организованно не мэрией города, а такими же предпринимателями, которые включают треки из своего автомобиля и рекламируют услуги по установке аудиосистем.
Редакция Atas.Info направила запрос в мэрию Новосибирска о законности такого рода предпринимательства.