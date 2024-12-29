atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 06:24

Published 29 декабря, 06:24

Modified 29 декабря, 06:26

Updated 29 декабря, 06:26

Улица Ленина в Новосибирске

«1000 рублей за фото»: новосибирцев возмутили коммерсанты на новогодней улице Ленина

29 декабря 2024, 06:24
Фото: Елена Колесникова. atas.info. Улица Ленина в Новосибирске

В Новосибирске пожаловались на коммерсантов на новогодней улице Ленина

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Жители Новосибирска возмутились работе мелких предпринимателей на улице Ленина, которые разводят горожан и туристов на деньги.

В последние дни декабря на улице Ленина начало работать большое количество мелких предпринимателей, которые якобы создают праздничное настроение. На них пожаловалась читательница atas.info Елена Колесникова. Женщина рассказала, что когда гуляла по улице с мужем, к ним буквально пристали аниматоры в костюмах коней, коров и других животных. В итоге это все завершилось тем, что их начали разводить на деньги.

«Мы ходили по Ленина, фотографировали друг друга. К нам подошел один такой „конь“, начал веселить, говорил: „А давайте вы нас сейчас вот так сфотаете“ и вставал в какую-то смешную позу. Мы веселимся, у нас праздничное настроение, а тут человек еще и делает его еще лучше», — поделилась женщина.

Елена сделала несколько кадров. Когда они закончили, поблагодарили аниматора и уже были готовы идти дальше, предприниматель-корова их остановил.

«Он снял свою верхнюю часть костюма, у него сменился тон, и он говорит: „Работа есть работа. Мы тут вас радуем, платите“», — рассказала Елена.
Фото с аниматором
Фото с аниматором. Фото: Елена Колесникова. atas.info

Сибирячка надеялась, что фотография обойдется в 100-150 рублей, и уже готова была заплатить. Но в итоге аниматор запросил 1000 рублей и то всего за одну фотографию. Женщина отказалась, но в итоге столкнулась с чем-то на грани вымогательства — коммерсант начал объяснять, что за работу надо платить.

«Мы в итоге удалили фотографии и ушли куда подальше. Потом несколько раз видела картину, как эти люди в костюмах фотались с другими людьми, и как у людей меняется выражение лица, когда им говорят, что такая услуга стоит 1000 рублей», — заключает женщина.

Всего на улице Ленина в предновогодние дни работают около 5 таких аниматоров. Заработать в центре города пытаются и другими способами. В конце декабря на Ленина начала регулярно громко играть музыка. Звуковое сопровождение при этом организованно не мэрией города, а такими же предпринимателями, которые включают треки из своего автомобиля и рекламируют услуги по установке аудиосистем.

Автомобиль, проигрывающий аудио
Автомобиль, проигрывающий аудио. Фото: Елена Колесникова. atas.info

Редакция Atas.Info направила запрос в мэрию Новосибирска о законности такого рода предпринимательства.

Новосибирцы на Новый год могут остаться без такси
Узнать подробнее
Читайте также:
Приметы на 31 декабря: как встретить Новый год, чтобы он принес счастье и богатствоНикакого оливье: как питаться на Новый год в пост, когда очень хочется вкусногоКак одеться на Новый год 2024-2025: советы от стилиста
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новый год#Предприниматели#Улица Ленина#Вымогательство#Новый год в Новосибирске 2025#Аниматоры#Коммерсанты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика