«1000 рублей за фото»: новосибирцев возмутили коммерсанты на новогодней улице Ленина

В последние дни декабря на улице Ленина начало работать большое количество мелких предпринимателей, которые якобы создают праздничное настроение. На них пожаловалась читательница atas.info Елена Колесникова. Женщина рассказала, что когда гуляла по улице с мужем, к ним буквально пристали аниматоры в костюмах коней, коров и других животных. В итоге это все завершилось тем, что их начали разводить на деньги.