Бастрыкин потребовал проверить факт травмирования рабочего в Новосибирске

Posted 29 декабря, 09:44
Published 29 декабря, 09:44
Modified 29 декабря, 09:46
Updated 29 декабря, 09:46
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту травмирования жителя Новосибирска. Представители мужчины обратились в интернет-приемную главы СКР и попросили проверить обстоятельства получения травмы.
«В июле прошлого года из-за неблагоприятных погодных условий строительный элемент упал пострадавшему на ногу, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Заявитель указывает, что до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены», — указано в обращении.
Следственные органы Новосибирской области в настоящее время проводят проверку. По ее результатам будет вынесено соответствующее процессуальное решение.