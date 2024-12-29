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Posted 29 декабря, 09:44

Published 29 декабря, 09:44

Modified 29 декабря, 09:46

Updated 29 декабря, 09:46

Травмирование рабочего в Новосибирске

Бастрыкин потребовал проверить факт травмирования рабочего в Новосибирске

29 декабря 2024, 09:44
Фото: 1MI. Травмирование рабочего в Новосибирске
К главе СКР обратились представители жителя Новосибирска, который получил травму на работе, сообщает пресс-служба СКР.

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту травмирования жителя Новосибирска. Представители мужчины обратились в интернет-приемную главы СКР и попросили проверить обстоятельства получения травмы.

«В июле прошлого года из-за неблагоприятных погодных условий строительный элемент упал пострадавшему на ногу, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Заявитель указывает, что до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены», — указано в обращении.

Следственные органы Новосибирской области в настоящее время проводят проверку. По ее результатам будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

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#Екатерина Нимко#Общество#Проверка#Работа
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