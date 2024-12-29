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Posted 29 декабря, 04:43

Published 29 декабря, 04:43

Modified 29 декабря, 04:45

Updated 29 декабря, 04:45

Лама в зоопарке

Новосибирский зоопарк показал маму ламу с новорожденным детенышем

29 декабря 2024, 04:43
Фото: Сергей Рудковский. 1MI. Лама в зоопарке
Пополнение в семействе лам произошло почти два месяца назад, но показали счастливую семью лам только сейчас.

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. В семействе лам родилась малышка. Детеныш появился на свет еще в начале декабря. Маму и дочку отсадили в отдельный вольер и внимательно наблюдали. Важно было убедиться, что малышка здорова и нормально развивается.

Детеныш ламы встал на ноги и везде следует за мамой. В настоящее время выход на улицу для них открыли. Понаблюдать за семьей могут все желающие. Напомним, что в Новосибирском зоопарке ламы живут с 1975 года.

Летом у четы краснокнижных леопардов появился котенок. Это уникальный случай рождения потомства в условиях зоопарка.

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#Екатерина Нимко#Общество#Животные#Зоопарк
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