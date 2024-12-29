Новосибирский зоопарк показал маму ламу с новорожденным детенышем

Posted 29 декабря, 04:43
Published 29 декабря, 04:43
Modified 29 декабря, 04:45
Updated 29 декабря, 04:45
В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. В семействе лам родилась малышка. Детеныш появился на свет еще в начале декабря. Маму и дочку отсадили в отдельный вольер и внимательно наблюдали. Важно было убедиться, что малышка здорова и нормально развивается.
Детеныш ламы встал на ноги и везде следует за мамой. В настоящее время выход на улицу для них открыли. Понаблюдать за семьей могут все желающие. Напомним, что в Новосибирском зоопарке ламы живут с 1975 года.
Летом у четы краснокнижных леопардов появился котенок. Это уникальный случай рождения потомства в условиях зоопарка.