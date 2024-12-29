Стало известно, что будет с недостроенной станцией метро «Спортивная» в Новосибирске

Posted 29 декабря, 03:10
Published 29 декабря, 03:10
Modified 29 декабря, 03:12
Updated 29 декабря, 03:12
Метро «Спортивная» в Новосибирске будут строить еще год. Соответствующий документ ранее был опубликован на портале правовых документов. Новое разрешение действует до конца декабря следующего года.
Напомним, что застройщиком сейчас является муниципальное учреждение. Частный застройщик не справился со своей задачей. Жители не получили возможность пользоваться новой станцией метро.
Данную станцию не могут открыть уже больше двух лет. В мэрии объяснили, что амбициозный проект не могли запустить из-за большого числа ошибок подрядчика — «СпецТрансСтрой».