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Posted 29 декабря, 03:10

Published 29 декабря, 03:10

Modified 29 декабря, 03:12

Updated 29 декабря, 03:12

Останова «Спортивная» в Новосибирске

Стало известно, что будет с недостроенной станцией метро «Спортивная» в Новосибирске

29 декабря 2024, 03:10
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Останова «Спортивная» в Новосибирске

В Новосибирске продлено разрешение на строительство станции «Спортивная»

Станцию долгое время не могут достроить, но надежда у горожан еще остается, ведь разрешение на возведение решено продлить.

Метро «Спортивная» в Новосибирске будут строить еще год. Соответствующий документ ранее был опубликован на портале правовых документов. Новое разрешение действует до конца декабря следующего года.

Напомним, что застройщиком сейчас является муниципальное учреждение. Частный застройщик не справился со своей задачей. Жители не получили возможность пользоваться новой станцией метро.

Данную станцию не могут открыть уже больше двух лет. В мэрии объяснили, что амбициозный проект не могли запустить из-за большого числа ошибок подрядчика — «СпецТрансСтрой».

Стало известно, почему два года не могут открыть станцию «Спортивная» в Новосибирске
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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#Новосибирск#Метро#Стройка#Спортивная
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