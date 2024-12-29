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Posted 29 декабря, 06:13

Published 29 декабря, 06:13

Modified 29 декабря, 06:15

Updated 29 декабря, 06:15

ДТП на въезде в Новосибирск

Въезд в Новосибирск заблокирован после серьезного ДТП

29 декабря 2024, 06:13
Фото: 1MI. ДТП на въезде в Новосибирск
Движение по направлению в Новосибирск пока не осуществляется, на месте аварии работают представители экстренных служб, сообщают очевидцы.

На въезде в Новосибирск по Гусинобродскому тракту произошло серьезное ДТП. В районе Раздольного столкнулись кроссовер Тойота и седан Мерседес. В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ, медики. О пострадавших пока не сообщается.

Из-за аварии по направлению в Новосибирск и из областного центра образовались огромные многокилометровые пробки. Люди вынуждены простаивать, ожидая возможности проезда.

Массовое ДТП с участием 7 автомобилей произошло в Новосибирской области
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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#Происшествия#ДТП
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