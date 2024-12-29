Въезд в Новосибирск заблокирован после серьезного ДТП

На въезде в Новосибирск по Гусинобродскому тракту произошло серьезное ДТП. В районе Раздольного столкнулись кроссовер Тойота и седан Мерседес. В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ, медики. О пострадавших пока не сообщается.