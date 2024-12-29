В Новосибирске весь транспорт переходит на новый график работы

Posted 28 декабря, 23:03
Published 28 декабря, 23:03
Modified 28 декабря, 23:03
Updated 28 декабря, 23:03
В преддверии праздников график работы общественного транспорта в Новосибирске будет изменён. С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года городской транспорт, включая метро, перейдёт на режим выходного дня. Для удобства жителей в ночь с 31 декабря на 1 января работа метрополитена будет продлена до 2 часов ночи. Подробные расписания движения доступны на официальном портале МКУ «ЦУГАЭТ».
Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Он подчеркнул, что корректировка графика позволит обеспечить комфортное передвижение жителей и гостей города в период новогодних мероприятий.
Кроме того, на время школьных зимних каникул, с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, для учащихся вводится бесплатный проезд. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предъявить документ, подтверждающий обучение ребёнка в школе. Эта мера распространяется на все виды муниципального транспорта: метро, трамваи, троллейбусы и автобусы, работающие на основных маршрутах.
Напомним, что с 23 декабря текущего года тарифы на проезд в общественном транспорте были увеличены. Теперь стоимость одной поездки составляет 40 рублей. Как пояснили в администрации, повышение связано с возросшими затратами на техническое обслуживание, оплату труда сотрудников и энергоносители.