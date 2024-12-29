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Posted 28 декабря, 23:03

Published 28 декабря, 23:03

Modified 28 декабря, 23:03

Updated 28 декабря, 23:03

Автобусная остановка в Новосибирске

В Новосибирске весь транспорт переходит на новый график работы

28 декабря 2024, 23:03
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Автобусная остановка в Новосибирске
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
С 29 декабря весь общественный транспорт переходит на график работы выходного дня.

В преддверии праздников график работы общественного транспорта в Новосибирске будет изменён. С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года городской транспорт, включая метро, перейдёт на режим выходного дня. Для удобства жителей в ночь с 31 декабря на 1 января работа метрополитена будет продлена до 2 часов ночи. Подробные расписания движения доступны на официальном портале МКУ «ЦУГАЭТ».

Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Он подчеркнул, что корректировка графика позволит обеспечить комфортное передвижение жителей и гостей города в период новогодних мероприятий.

Кроме того, на время школьных зимних каникул, с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, для учащихся вводится бесплатный проезд. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предъявить документ, подтверждающий обучение ребёнка в школе. Эта мера распространяется на все виды муниципального транспорта: метро, трамваи, троллейбусы и автобусы, работающие на основных маршрутах.

Напомним, что с 23 декабря текущего года тарифы на проезд в общественном транспорте были увеличены. Теперь стоимость одной поездки составляет 40 рублей. Как пояснили в администрации, повышение связано с возросшими затратами на техническое обслуживание, оплату труда сотрудников и энергоносители.

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