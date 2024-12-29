В Новосибирске весь транспорт переходит на новый график работы

Кроме того, на время школьных зимних каникул, с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, для учащихся вводится бесплатный проезд. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предъявить документ, подтверждающий обучение ребёнка в школе. Эта мера распространяется на все виды муниципального транспорта: метро, трамваи, троллейбусы и автобусы, работающие на основных маршрутах.