В Новосибирской области с неторопливого подрядчика пытаются взыскать 37 млн

Примечательно, что ООО «СпецТрансСтрой» сорвало сдачу аналогичного объекта на территории Татарска. Сейчас руководитель компании Арапов и его «правая рука» Сукач задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что вероятные подельники нанесли ущерб бюджеты в размере 87 млн рублей.