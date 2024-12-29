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Posted 29 декабря, 09:17

Published 29 декабря, 09:17

Modified 29 декабря, 09:19

Updated 29 декабря, 09:19

Срыв нацпроекта в Новосибирской области

В Новосибирской области с неторопливого подрядчика пытаются взыскать 37 млн

29 декабря 2024, 09:17
Фото: 1MI. Срыв нацпроекта в Новосибирской области
Компания сорвала сроки по реализации нацпроекта по предоставлению новосибирцам чистой воды.

В поселке Ордынский сорвана реализация национального проекта «Чистая вода». Подрядчик не смог уложиться в срок. Сейчас администрация через суд требует с ООО «СпецТрансСтрой» больше 37 млн рублей.

Напомним, что строительство очистных сооружений началось еще в 2021 году. Планировалось сдать проект через год, но подрядчик постоянно сдвигал дату завершения строительства. Причиной, по заявлениям компании, являлась задержка поставки необходимого оборудования из-за антироссийских санкций.

Примечательно, что ООО «СпецТрансСтрой» сорвало сдачу аналогичного объекта на территории Татарска. Сейчас руководитель компании Арапов и его «правая рука» Сукач задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что вероятные подельники нанесли ущерб бюджеты в размере 87 млн рублей.

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#Екатерина Нимко#Экономика#Общество#Суд#Нацпроект#Чистая вода
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