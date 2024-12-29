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Posted 29 декабря, 04:14

Published 29 декабря, 04:14

Modified 29 декабря, 04:16

Updated 29 декабря, 04:16

В Новосибирской области выявлена лихорадка Денге

В Новосибирской области выявлена лихорадка Денге

29 декабря 2024, 04:14
Фото: 1MI. В Новосибирской области выявлена лихорадка Денге
Вирусная инфекция чаще встречается в теплых странах, для Новосибирской области случаи выявления данного недуга — редкость, уточнили в Роспотребнадзоре региона.

В Новосибирской области были выявлены случаи обнаружения лихорадки Денге. В Роспотребнадзоре уточнили, что факты заболевания единичные, распространение не фиксируется. В текущем году также выявлялись больные малярией.

Каждый из фактов заболевания тщательно проверяется. Устанавливаются источники инфицирования. В Новосибирскую область эти недуги «привезли» туристы из тропических стран, сообщили в Роспотребнадзоре изданию Сиб.ФМ.

Напомним, что при посещении жарких стран важно помнить о необходимости защиты от малярии и лихорадки. Перед поездкой рекомендуется вакцинироваться. После возвращения не стоит расслабляться, ведь некоторые болезни имеют длительный инкубационный период. Они могут проявиться позже. Желательно не заниматься самолечением, а обратиться за консультацией к врачу.

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