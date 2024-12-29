В Новосибирской области выявлена лихорадка Денге

Напомним, что при посещении жарких стран важно помнить о необходимости защиты от малярии и лихорадки. Перед поездкой рекомендуется вакцинироваться. После возвращения не стоит расслабляться, ведь некоторые болезни имеют длительный инкубационный период. Они могут проявиться позже. Желательно не заниматься самолечением, а обратиться за консультацией к врачу.