В Новосибирской области выявлена лихорадка Денге

Posted 29 декабря, 04:14
Published 29 декабря, 04:14
Modified 29 декабря, 04:16
Updated 29 декабря, 04:16
В Новосибирской области были выявлены случаи обнаружения лихорадки Денге. В Роспотребнадзоре уточнили, что факты заболевания единичные, распространение не фиксируется. В текущем году также выявлялись больные малярией.
Каждый из фактов заболевания тщательно проверяется. Устанавливаются источники инфицирования. В Новосибирскую область эти недуги «привезли» туристы из тропических стран, сообщили в Роспотребнадзоре изданию Сиб.ФМ.
Напомним, что при посещении жарких стран важно помнить о необходимости защиты от малярии и лихорадки. Перед поездкой рекомендуется вакцинироваться. После возвращения не стоит расслабляться, ведь некоторые болезни имеют длительный инкубационный период. Они могут проявиться позже. Желательно не заниматься самолечением, а обратиться за консультацией к врачу.