Врач объяснила, почему важно отказаться от чая в пакетиках

Posted 29 декабря, 11:15
Published 29 декабря, 11:15
Modified 29 декабря, 11:17
Updated 29 декабря, 11:17
Привычные для многих чайные пакетики содержат в своем составе микропластик. Мельчайшие частицы, проникая в организм, могут провоцировать развитие серьезных заболеваний. Заявление нутрициолога Ирины Писаревой цитирует телеканал «Саратов 24».
Микропластик начинает выделяться из пакетиков в воду при заваривании кипятком. Поэтому лучше всего отказаться от данного способа заваривания. Лучше отдать предпочтение традиционному способу приготовления чая — в специальном чайнике.
Напомним, ранее специалисты также объяснили, как правильно надо проветривать помещение зимой.