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Posted 29 декабря, 11:15

Published 29 декабря, 11:15

Modified 29 декабря, 11:17

Updated 29 декабря, 11:17

Чай в пакетиках опасен

Врач объяснила, почему важно отказаться от чая в пакетиках

29 декабря 2024, 11:15
Фото: 1MI. Чай в пакетиках опасен

Врач объяснила новосибирцам, почему важно отказаться от чая в пакетиках

Быстрый и удобный способ заваривания чая оказался опасен для здоровья, причины этого объяснила врач Ирина Писарева.

Привычные для многих чайные пакетики содержат в своем составе микропластик. Мельчайшие частицы, проникая в организм, могут провоцировать развитие серьезных заболеваний. Заявление нутрициолога Ирины Писаревой цитирует телеканал «Саратов 24».

Микропластик начинает выделяться из пакетиков в воду при заваривании кипятком. Поэтому лучше всего отказаться от данного способа заваривания. Лучше отдать предпочтение традиционному способу приготовления чая — в специальном чайнике.

Напомним, ранее специалисты также объяснили, как правильно надо проветривать помещение зимой.

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#Екатерина Нимко#Общество#Здоровье#Чай
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