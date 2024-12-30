Бизнесмены в Новосибирске отсудили более 100 млн рублей за пожар на складе

Posted 30 декабря, 04:59
Published 30 декабря, 04:59
Modified 30 декабря, 05:01
Updated 30 декабря, 05:01
Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски индивидуальных предпринимателей Татьяны Панфиловой и Сергея Панфилова к ООО «Фитнес Технолоджис». В совокупности коммерсанты должны получить более 104 млн рублей за товар, уничтоженный огнем.
Сильный пожар вспыхнул ночью 30 августа 2020 года в помещении складов на Механизаторов, 72 в Советском районе. Здесь, в частности, хранили шины и автомобильные диски предприниматели Панфиловы.
«Наиболее вероятной причиной пожара является возгорание перчатки, пропитанной ацетоном, в результате аварийного режима работы устройства отключения печи полимеризации… Арендатором цеха, где располагалась печь, являлось ООО „Фитнес Технолоджис“, — говорится в решении судьи Дианы Гребенюк, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.
Суд не нашел вины компаний-собственников помещений, однако указал на многочисленные нарушения правил противопожарной безопасности, которые были выявлены в складском комплексе.
Ранее мы рассказывали о том, что арбитражный суд потребовал от компании «Новосиьбирскавтодор» за свой счет провести повторный ремонт трассы Новосибирск-Павлодар.