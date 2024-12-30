atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 04:59

Published 30 декабря, 04:59

Modified 30 декабря, 05:01

Updated 30 декабря, 05:01

Решение пока не вступило в законную силу

Бизнесмены в Новосибирске отсудили более 100 млн рублей за пожар на складе

30 декабря 2024, 04:59
Фото: 1MI. Решение пока не вступило в законную силу
Деньги должна выплатить компания, по вине которой произошел пожар, следует из материалов арбитражного суда.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски индивидуальных предпринимателей Татьяны Панфиловой и Сергея Панфилова к ООО «Фитнес Технолоджис». В совокупности коммерсанты должны получить более 104 млн рублей за товар, уничтоженный огнем.

Сильный пожар вспыхнул ночью 30 августа 2020 года в помещении складов на Механизаторов, 72 в Советском районе. Здесь, в частности, хранили шины и автомобильные диски предприниматели Панфиловы.

«Наиболее вероятной причиной пожара является возгорание перчатки, пропитанной ацетоном, в результате аварийного режима работы устройства отключения печи полимеризации… Арендатором цеха, где располагалась печь, являлось ООО „Фитнес Технолоджис“, — говорится в решении судьи Дианы Гребенюк, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.

Суд не нашел вины компаний-собственников помещений, однако указал на многочисленные нарушения правил противопожарной безопасности, которые были выявлены в складском комплексе.

Ранее мы рассказывали о том, что арбитражный суд потребовал от компании «Новосиьбирскавтодор» за свой счет провести повторный ремонт трассы Новосибирск-Павлодар.

Были дома одни: страшный пожар унес жизни малолетних детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Частный дом сгорел на Военной — там расчищают место под новую застройкуМолния ударила в дом в Новосибирской области — он сгорел дотлаПочти 100 пожаров произошло в Новосибирской области за неделю: погибли двое детей
#Бизнес#Новосибирск#Пожар#Арбитражный суд#Компенсация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика