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Posted 30 декабря, 07:24

Published 30 декабря, 07:24

Modified 30 декабря, 07:26

Updated 30 декабря, 07:26

Кот пытался спрятаться в вентиляции, испугавшись домашнего ремонта

В Новосибирске спасатели достали кота из вентиляционной шахты

30 декабря 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney. Кот пытался спрятаться в вентиляции, испугавшись домашнего ремонта
Непростую операцию провели по просьбе владелицы животного.

В ночь с 29 на 30 декабря муниципальные спасатели выехали на необычный вызов. Жительница одного из домов по улице Авиастроителей просила помочь ее домашнему питомцу. Рабочие, которые днем делали в квартире ремонт, открыли вентиляционные отверстия, и испуганный кот, пытаясь спрятаться, провалился туда.

Доставать животное решили через вентиляцию соседней квартиры. Для этого спасателям потребовалась швабра, веревка и смартфон, на котором включили видеозвонок по WhatsApp. Все подробности спасательной операции показаны в видеоролике.

Видео: t.me/spasatelimass. Спасатели проявили смекалку

В экстренной службе подчеркнули, что случаи, когда кота удается достать из вентиляционной шахты, являются единичными. Поэтому спасатели призывают новосибирцев внимательно следить за своими питомцами и всегда держать закрытыми отверстия вентиляционный систем.

Ранее мы рассказывали о лисе, которая бегала по улицам города.

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