В Новосибирске спасатели достали кота из вентиляционной шахты

В ночь с 29 на 30 декабря муниципальные спасатели выехали на необычный вызов. Жительница одного из домов по улице Авиастроителей просила помочь ее домашнему питомцу. Рабочие, которые днем делали в квартире ремонт, открыли вентиляционные отверстия, и испуганный кот, пытаясь спрятаться, провалился туда.