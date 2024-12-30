В Новосибирске спасатели достали кота из вентиляционной шахты

Posted 30 декабря, 07:24
Published 30 декабря, 07:24
Modified 30 декабря, 07:26
Updated 30 декабря, 07:26
В ночь с 29 на 30 декабря муниципальные спасатели выехали на необычный вызов. Жительница одного из домов по улице Авиастроителей просила помочь ее домашнему питомцу. Рабочие, которые днем делали в квартире ремонт, открыли вентиляционные отверстия, и испуганный кот, пытаясь спрятаться, провалился туда.
Доставать животное решили через вентиляцию соседней квартиры. Для этого спасателям потребовалась швабра, веревка и смартфон, на котором включили видеозвонок по WhatsApp. Все подробности спасательной операции показаны в видеоролике.
В экстренной службе подчеркнули, что случаи, когда кота удается достать из вентиляционной шахты, являются единичными. Поэтому спасатели призывают новосибирцев внимательно следить за своими питомцами и всегда держать закрытыми отверстия вентиляционный систем.
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