Новосибирцы больше всех в России любят макароны с сыром

Posted 30 декабря, 10:58
Published 30 декабря, 10:58
Modified 30 декабря, 11:00
Updated 30 декабря, 11:00
Жители Новосибирска оказались главными потребителями макарон с сыром во всей стране. Они в 25 раз чаще остальных россиян заказывали доставку на дом мак-энд-чиз, это одно из самых распространенных блюд в США.
А вот в других крупных городах сибирского региона, Иркутска, Омске и Барнауле, наибольшей популярностью пользуются манты и буузы. Так же сибиряки часто заказывают плов.
Если же говорить о среднероссийских предпочтениях, то 35% от всех заказов служб доставки в России приходится на бургеры. Дале, по убыванию степени популярности идут блюда из картофеля и курицы.
Такие данные приводит сервис Яндекс.Еда, основываясь на результатах собственных исследований.
Курьер по доставке — одна из востребованных специальностей в Новосибирске, таким сотрудникам готовы платить зарплату до 100 тысяч рублей в месяц.