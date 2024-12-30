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Posted 30 декабря, 10:58

Published 30 декабря, 10:58

Modified 30 декабря, 11:00

Updated 30 декабря, 11:00

Такие макароны считаются классической американской едой

Новосибирцы больше всех в России любят макароны с сыром

30 декабря 2024, 10:58
Фото: youtube.com. Такие макароны считаются классической американской едой
Вкусовые предпочтения россиян изучал сервис Яндекс.Еда.

Жители Новосибирска оказались главными потребителями макарон с сыром во всей стране. Они в 25 раз чаще остальных россиян заказывали доставку на дом мак-энд-чиз, это одно из самых распространенных блюд в США.

А вот в других крупных городах сибирского региона, Иркутска, Омске и Барнауле, наибольшей популярностью пользуются манты и буузы. Так же сибиряки часто заказывают плов.

Если же говорить о среднероссийских предпочтениях, то 35% от всех заказов служб доставки в России приходится на бургеры. Дале, по убыванию степени популярности идут блюда из картофеля и курицы.

Такие данные приводит сервис Яндекс.Еда, основываясь на результатах собственных исследований.

Курьер по доставке — одна из востребованных специальностей в Новосибирске, таким сотрудникам готовы платить зарплату до 100 тысяч рублей в месяц.

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