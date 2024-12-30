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Posted 30 декабря, 09:01

Published 30 декабря, 09:01

Modified 30 декабря, 09:03

Updated 30 декабря, 09:03

Переправа соединит села Ордынского района с райцентром

Первую ледовую переправу открыли в Новосибирской области

30 декабря 2024, 09:01
Фото: 54.mchs.gov.ru/. Переправа соединит села Ордынского района с райцентром
Автомобильная дорога по льду соединит два берега Новосибирского водохранилища

Официально заработала дорога по льду Новосибирского водохранилища, которая соединяет села Ордынское и Нижнекаменка. Толщина льда на разных участках переправы колеблется от 30 до 50 сантиметров, это позволяет безопасное движение автомобилей весом до 5 тонн, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ледовая дорога открыта для движения с 9 утра до 6 вечера, на ней дежурят спасатели, которые придут на помощь в случае возникновения внештатной ситуации.

Еще одну ледовую переправу по маршруту Спирино — Чингис планируется открыть в январе, добавили в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали о том, как дайверы в течении пяти суток доставали провалившийся под лед внедорожник.

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