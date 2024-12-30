Первую ледовую переправу открыли в Новосибирской области

Официально заработала дорога по льду Новосибирского водохранилища, которая соединяет села Ордынское и Нижнекаменка. Толщина льда на разных участках переправы колеблется от 30 до 50 сантиметров, это позволяет безопасное движение автомобилей весом до 5 тонн, сообщили в региональном управлении МЧС.