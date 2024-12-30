Первую ледовую переправу открыли в Новосибирской области

Posted 30 декабря, 09:01
Published 30 декабря, 09:01
Modified 30 декабря, 09:03
Updated 30 декабря, 09:03
Официально заработала дорога по льду Новосибирского водохранилища, которая соединяет села Ордынское и Нижнекаменка. Толщина льда на разных участках переправы колеблется от 30 до 50 сантиметров, это позволяет безопасное движение автомобилей весом до 5 тонн, сообщили в региональном управлении МЧС.
Ледовая дорога открыта для движения с 9 утра до 6 вечера, на ней дежурят спасатели, которые придут на помощь в случае возникновения внештатной ситуации.
Еще одну ледовую переправу по маршруту Спирино — Чингис планируется открыть в январе, добавили в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.
Ранее мы рассказывали о том, как дайверы в течении пяти суток доставали провалившийся под лед внедорожник.