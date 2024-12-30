Поселок Двуречье под Новосибирском остался без единственного автобуса

Posted 30 декабря, 03:07
Published 30 декабря, 03:07
Modified 30 декабря, 03:09
Updated 30 декабря, 03:09
Из-за сокращения схемы движения автобуса № 170 жители поселка Двуречье по соседству с наукоградом Кольцово остались без прямого транспортного сообщения с городом. С 1 янаваря люди вынуждены будут либо пешком до станции электрички или до остановки в Кольцово. До наукограда можно доехать на маршрутке № 310, но, по словам местных жителей, она ходит очень редко.
Маршрут сократили из-за того, что перевозчик заменил ПАЗики на автобусы большой вместимости. Дорога, связывающая Двуречье и Кольцово вплотную окружена деревьями, ветки которых могут мешать проезду больших машин. Сельсовет получил предписание от Минтранса в течение шести месяцев раширить дорогу. Тогда прежняя схема движения будет восстановлена.
Жители Двуречья написали коллективное обращение в региональное министерство транспорта с требованием решить вопрос с транспортной доступностью поселка в кратчайшие сроки, сообщает издание КП-Новосибирск.