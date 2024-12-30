Поселок Двуречье под Новосибирском остался без единственного автобуса

Из-за сокращения схемы движения автобуса № 170 жители поселка Двуречье по соседству с наукоградом Кольцово остались без прямого транспортного сообщения с городом. С 1 янаваря люди вынуждены будут либо пешком до станции электрички или до остановки в Кольцово. До наукограда можно доехать на маршрутке № 310, но, по словам местных жителей, она ходит очень редко.