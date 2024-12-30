«Сибирь» одержала победу над «Амуром» в финальном матче 2024 года

К начала третьего периода табло показывало равный счет, команды обменялись тремя заброшенными шайбами. Все решил удар Валентина Пьянова, который в этом матче оформил дубль — именно он сравнял счет в первом периоде. Последние две минуты матча «Амур» провел без вратаря, заменив его на шестого полевого игрока. Но это не помогло.