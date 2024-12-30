«Сибирь» одержала победу над «Амуром» в финальном матче 2024 года

Posted 30 декабря, 10:45
Published 30 декабря, 10:45
Modified 30 декабря, 10:47
Updated 30 декабря, 10:47
30 декабря хоккеисты «Сибири» в последнем периоде вырвали победу у «Амура» на домашней арене соперников во Владивостоке. Хозяева забили первыми, но сибиряки сравняли счет, затем вырвались вперед. «Амур» оказывал достойное сопротивление.
К начала третьего периода табло показывало равный счет, команды обменялись тремя заброшенными шайбами. Все решил удар Валентина Пьянова, который в этом матче оформил дубль — именно он сравнял счет в первом периоде. Последние две минуты матча «Амур» провел без вратаря, заменив его на шестого полевого игрока. Но это не помогло.
На каникулы хоккейная «Сибирь» уходит на восьмом месте турнирной таблицы конференции «Восток». Таким образом, после длительной полосы неудач команда вернулась в зону плей-офф. Следующий матч пройдет 4 января, команда встретиться с «Салаватом Юлаевым».
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирские болельщики недовольны высокой стоимостью билетов на домашние матчи ХК «Сибирь».