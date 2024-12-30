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Posted 30 декабря, 06:08

Published 30 декабря, 06:08

Modified 30 декабря, 06:10

Updated 30 декабря, 06:10

За нападения на людей мигранту может грозить лишение свободы

Следком проверит мигранта-блогера, избивавшего прохожих в Новосибирске

30 декабря 2024, 06:08
Фото: Изображение Midjourney. За нападения на людей мигранту может грозить лишение свободы
Приезжий нападал на горожан, записывая свои действия на видео.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на новосибирцев агрессивного мигранта. Все свои действия он записывал на видео, а потом публиковал эти ролики в сети, либо вел прямую видеотрансляцию.

Мы не можем показать эти ролики, поскольку все свои действия мигрант сопровождал отборной бранью — нецензурных слов в его речи больше, чем допустимых в приличном обществе. Из этих видео непонятно, что послужило причиной агрессии.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, новосибирское региональное управление ведомства уже начало доследственную проверку.

Ранее мы рассказывали о том, что мигранты похитили работодателя из-за того, что он задерживал выплату зарплаты.

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