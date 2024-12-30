Следком проверит мигранта-блогера, избивавшего прохожих в Новосибирске

Posted 30 декабря, 06:08
Published 30 декабря, 06:08
Modified 30 декабря, 06:10
Updated 30 декабря, 06:10
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на новосибирцев агрессивного мигранта. Все свои действия он записывал на видео, а потом публиковал эти ролики в сети, либо вел прямую видеотрансляцию.
Мы не можем показать эти ролики, поскольку все свои действия мигрант сопровождал отборной бранью — нецензурных слов в его речи больше, чем допустимых в приличном обществе. Из этих видео непонятно, что послужило причиной агрессии.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, новосибирское региональное управление ведомства уже начало доследственную проверку.
Ранее мы рассказывали о том, что мигранты похитили работодателя из-за того, что он задерживал выплату зарплаты.