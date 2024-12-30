Снег и морозы — какой будет первая неделя 2025 года

Posted 29 декабря, 23:02
Published 29 декабря, 23:02
Modified 29 декабря, 23:02
Updated 29 декабря, 23:02
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, праздничные дни в Новосибирске пройдут под влиянием теплого фронта, сменяющегося антициклоном. В ночь с 31 декабря на 1 января температура составит -14…-16 градусов, что немного выше климатической нормы.
Снегопады начнутся 28–29 декабря, однако уже к 31 числу облачность уменьшится, а атмосферное давление начнет расти. Ветер, ожидаемый в начале недели, постепенно утихнет, что обеспечит комфортные условия для прогулок и праздничных мероприятий.
В январе прогнозируются умеренные морозы без резких похолоданий. В первые дни нового года возможны легкие снегопады, особенно на трассах и загородных дорогах. Однако сильных метелей, характерных для сибирской зимы, не ожидается.
Сервис Gismeteo предлагает более снежный сценарий. 31 декабря днем температура может подскочить до 0 градусов, а ночью опустится всего до -3 градусов. Снегопады начнутся 30 декабря и продолжатся вплоть до 2 января, создавая по-настоящему праздничное настроение.
1 января принесет легкое похолодание: днем будет -3, а ночью -4 градуса. До конца недели температура останется стабильной, колеблясь между -2 и 0 градусами. Однако к пятнице, 5 января, ветер усилится до 12 м/с, что может создать дискомфорт на улице.
Прогноз Gismeteo выделяется оптимизмом относительно снежного покрова — он станет плотнее с каждым днем, а дороги и крыши укроются толстым слоем пушистого снега.
Яндекс.Погода настроена менее оптимистично, предсказывая более суровые морозы. 31 декабря днем температура составит -9 градусов, а ночью — -15. В ночь на 1 января морозы усилятся до -12 градусов, что особенно почувствуют те, кто проведет праздник на свежем воздухе.
Снегопады, согласно Яндекс.Погоде, продлятся дольше, чем прогнозирует Gismeteo — с 31 декабря по 4 января. Потепление ожидается лишь со 2 января, когда днем воздух прогреется до -4 градусов, а ночью мороз ослабеет до -6.
Этот прогноз подойдет тем, кто ждет от новогодних праздников настоящей сибирской зимы с обилием снега и крепкими морозами.
WorldWeather предсказывает более мягкую зиму. В новогоднюю ночь температура составит -10 градусов днем и -12 ночью. Снег, если и будет, окажется малозаметным.
Со 2 января начнется заметное потепление: днем столбики термометров поднимутся до -1 градуса, а ночью температура может достигнуть 0. Самым теплым днем станет суббота, 5 января, которая принесет легкий мороз утром и комфортный ноль ночью.
Этот прогноз выделяется своей умеренностью: погодные условия выглядят максимально спокойными и подходят для тех, кто планирует праздничные поездки или прогулки.