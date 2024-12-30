Снег и морозы — какой будет первая неделя 2025 года

1 января принесет легкое похолодание: днем будет -3, а ночью -4 градуса. До конца недели температура останется стабильной, колеблясь между -2 и 0 градусами. Однако к пятнице, 5 января, ветер усилится до 12 м/с, что может создать дискомфорт на улице.