atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 23:02

Published 29 декабря, 23:02

Modified 29 декабря, 23:02

Updated 29 декабря, 23:02

Заснеженные улицы

Снег и морозы — какой будет первая неделя 2025 года

29 декабря 2024, 23:02
Фото: 1MI. Заснеженные улицы

В Новосибирске опубликован уточненный прогноз погоды на новогодние праздники

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Последние дни декабря и первая неделя января порадуют жителей Новосибирска насыщенной зимней погодой, но прогнозы метеорологических сервисов существенно различаются — изучаем данные.

Прогноз от Гидрометцентра России

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, праздничные дни в Новосибирске пройдут под влиянием теплого фронта, сменяющегося антициклоном. В ночь с 31 декабря на 1 января температура составит -14…-16 градусов, что немного выше климатической нормы.

Снегопады начнутся 28–29 декабря, однако уже к 31 числу облачность уменьшится, а атмосферное давление начнет расти. Ветер, ожидаемый в начале недели, постепенно утихнет, что обеспечит комфортные условия для прогулок и праздничных мероприятий.

В январе прогнозируются умеренные морозы без резких похолоданий. В первые дни нового года возможны легкие снегопады, особенно на трассах и загородных дорогах. Однако сильных метелей, характерных для сибирской зимы, не ожидается.

Гидрометцентр
Гидрометцентр. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Новосибирске по Gismeteo

Сервис Gismeteo предлагает более снежный сценарий. 31 декабря днем температура может подскочить до 0 градусов, а ночью опустится всего до -3 градусов. Снегопады начнутся 30 декабря и продолжатся вплоть до 2 января, создавая по-настоящему праздничное настроение.

1 января принесет легкое похолодание: днем будет -3, а ночью -4 градуса. До конца недели температура останется стабильной, колеблясь между -2 и 0 градусами. Однако к пятнице, 5 января, ветер усилится до 12 м/с, что может создать дискомфорт на улице.

Прогноз Gismeteo выделяется оптимизмом относительно снежного покрова — он станет плотнее с каждым днем, а дороги и крыши укроются толстым слоем пушистого снега.

Gismeteo
Gismeteo. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Новосибирске по Яндекс.Погоде

Яндекс.Погода настроена менее оптимистично, предсказывая более суровые морозы. 31 декабря днем температура составит -9 градусов, а ночью — -15. В ночь на 1 января морозы усилятся до -12 градусов, что особенно почувствуют те, кто проведет праздник на свежем воздухе.

Снегопады, согласно Яндекс.Погоде, продлятся дольше, чем прогнозирует Gismeteo — с 31 декабря по 4 января. Потепление ожидается лишь со 2 января, когда днем воздух прогреется до -4 градусов, а ночью мороз ослабеет до -6.

Этот прогноз подойдет тем, кто ждет от новогодних праздников настоящей сибирской зимы с обилием снега и крепкими морозами.

Яндекс.Погода
Яндекс.Погода. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Новосибирске по WorldWeather

WorldWeather предсказывает более мягкую зиму. В новогоднюю ночь температура составит -10 градусов днем и -12 ночью. Снег, если и будет, окажется малозаметным.

Со 2 января начнется заметное потепление: днем столбики термометров поднимутся до -1 градуса, а ночью температура может достигнуть 0. Самым теплым днем станет суббота, 5 января, которая принесет легкий мороз утром и комфортный ноль ночью.

Этот прогноз выделяется своей умеренностью: погодные условия выглядят максимально спокойными и подходят для тех, кто планирует праздничные поездки или прогулки.

WorldWeather
WorldWeather. Фото: скриншот
Стал известен прогноз погоды в новогоднюю ночь в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
От аномального тепла до -35: какая погода ждет новосибирцев в январеНикакого оливье: как питаться на Новый год в пост, когда очень хочется вкусногоКак одеться на Новый год 2024-2025: советы от стилиста
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Синоптики#Температура#Новый год#Снег#Прогноз погоды#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика