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Posted 30 декабря, 12:32

Published 30 декабря, 12:32

Modified 30 декабря, 12:32

Updated 30 декабря, 12:32

Продуктовый магазин

Стало известно, до скольки будут работать магазины в Новосибирске 31 декабря

30 декабря 2024, 12:32
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Продуктовый магазин
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Новосибирские магазины и торговые центры опубликовали график работы 31 декабря.

31 декабря в Новосибирске продуктовые магазины, рынки и ларьки функционируют по сокращённому графику. Однако точное время закрытия зависит от каждого объекта. Магазины сами решают, до какого часа они будут работать, поэтому заранее уточнить эту информацию важно. Чтобы избежать неудобств, стоит:

  • Воспользоваться сервисом 2GIS или другим аналогом, где обычно указывается актуальное расписание.
  • Позвонить по контактным телефонам магазина.
  • Ознакомиться с объявлениями, размещёнными на дверях или витринах магазинов.
  • Проверить официальный сайт или социальные сети интересующего торгового объекта.

Крупные торгово-развлекательные центры 31 декабря также переходят на сокращённый график работы. Так, в популярном ТРЦ «Аура» двери для посетителей будут открыты с 10:00 до 20:00. В это же время завершит свои показы и кинотеатр «Формула Кино», расположенный в комплексе.

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» магазины также будут работать до 20:00, позволяя горожанам сделать последние покупки перед праздником.

ТРЦ «МЕГА» завершит работу ещё раньше: торговые галереи закроются уже в 18:00. Однако гипермаркет Auchan в этом комплексе будет работать до 20:00, чтобы успеть обслужить всех желающих пополнить запасы продуктов перед новогодним застольем.

ТРЦ «Сибирский Молл» последует примеру «МЕГИ» и завершит работу торговой галереи в 18:00.

Для удобства стоит уточнить, что внутри крупных ТРЦ отдельные магазины могут закрываться по своему графику. Чтобы избежать разочарований, рекомендуется заранее проверить расписание на официальных ресурсах или уточнить информацию на месте.

Как будут работать ТРЦ Новосибирска в Новый год — график
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