Стало известно, до скольки будут работать магазины в Новосибирске 31 декабря

Крупные торгово-развлекательные центры 31 декабря также переходят на сокращённый график работы. Так, в популярном ТРЦ «Аура» двери для посетителей будут открыты с 10:00 до 20:00. В это же время завершит свои показы и кинотеатр «Формула Кино», расположенный в комплексе.