Суд обязал «Новосибирскавтодор» за свой счет отремонтировать дорогу в Казахстан

Однако суд пришел к выводу, что часть работы была выполнена некачественно, в результате чего во многих местах асфальт покрылся трещинами «с наличием локальных участков сдвиговых деформаций». Организация должна устранить все недостатки в срок 1 июня 2025 года, говорится в судебном решении, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.