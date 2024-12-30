Суд обязал «Новосибирскавтодор» за свой счет отремонтировать дорогу в Казахстан

Posted 30 декабря, 04:01
Published 30 декабря, 04:01
Modified 30 декабря, 04:03
Updated 30 декабря, 04:03
Арбитражный уд Новосибирской области удовлетворил иск Территориального управдения автодорог к АО «Новосибирскавтодор» и обязал строителей отремонтировать в рамках гарантийных обязательств участок дороги Новосибирск-Кочки-Павлодар в Карасукском районе Новосибирской области. Контракт на плановый ремонт этого отрезка автомагистрали был подписан в 2021 году, стоимость работ составила 54.7 млн рублей.
Однако суд пришел к выводу, что часть работы была выполнена некачественно, в результате чего во многих местах асфальт покрылся трещинами «с наличием локальных участков сдвиговых деформаций». Организация должна устранить все недостатки в срок 1 июня 2025 года, говорится в судебном решении, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.
Кроме того, «Новосибирскавтодор» должен выплатить в пользу ГКУ ТУАД пеню в размере 2 204 148 рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что на расширение дороги Новосибирск-Павлодар планируют потратить 1,36 млрд рублей.