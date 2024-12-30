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Posted 30 декабря, 04:01

Published 30 декабря, 04:01

Modified 30 декабря, 04:03

Updated 30 декабря, 04:03

Ремонт дороги был выполнен некачественно

Суд обязал «Новосибирскавтодор» за свой счет отремонтировать дорогу в Казахстан

30 декабря 2024, 04:01
Фото: 1MI. Ремонт дороги был выполнен некачественно
Арбитраж признал, что дорожники выполнили ремент дороги некачественно и должны исправить недочеты по гарантии.

Арбитражный уд Новосибирской области удовлетворил иск Территориального управдения автодорог к АО «Новосибирскавтодор» и обязал строителей отремонтировать в рамках гарантийных обязательств участок дороги Новосибирск-Кочки-Павлодар в Карасукском районе Новосибирской области. Контракт на плановый ремонт этого отрезка автомагистрали был подписан в 2021 году, стоимость работ составила 54.7 млн рублей.

Однако суд пришел к выводу, что часть работы была выполнена некачественно, в результате чего во многих местах асфальт покрылся трещинами «с наличием локальных участков сдвиговых деформаций». Организация должна устранить все недостатки в срок 1 июня 2025 года, говорится в судебном решении, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.

Кроме того, «Новосибирскавтодор» должен выплатить в пользу ГКУ ТУАД пеню в размере 2 204 148 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что на расширение дороги Новосибирск-Павлодар планируют потратить 1,36 млрд рублей.

Выплатить миллион за ремонт дорог в Новосибирской области обязали подрядчика
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