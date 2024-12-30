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Posted 30 декабря, 04:30

Published 30 декабря, 04:30

Modified 30 декабря, 04:32

Updated 30 декабря, 04:32

Девушка украсила свою машину, как новогоднюю елку

Таксистка из Новосибирска рассказала о необычных клиентах под Новый год

30 декабря 2024, 04:30
Фото: Вадим Алексеев. КП-Новосибирск. Девушка украсила свою машину, как новогоднюю елку
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Девушка говорит, что многие пассажиры не хотят праздновать и жалуются на отсутсвие новогоднего настроения.

Водитель частного такси Людмила Ожанская украсила снаружи свой автомобиль елочными гирляндами, а внутри развесила новгодние игрушки. Так, говорит девушка, она пытается создать праздничное настроение своим пассажирам. Многие, рассказывает таксистка, погружены в свои дела и заботы, и не ждут от Нового года чего-то особенного. Но после поездки в такой необычной машине желание праздновать сразу появляется.

Праздничные корпоративы у многих сопряжены с обильными возлияниями. Недавно, вспоминает Людмила, ей 40 минут пришлось будить мужчину, чтобы высадить его у дома. Потом клиент прислал 1,5 тысячи рублей чаевых за то, что хорошо выспался.

Еще один подвыпивший пассажир предложил водителю 200 тысяч за три часа близкого общения. А когда Людмила отказалась, согласился на то, что она его просто покатает по городу за 10 тысяч рублей.

Пассажиры, по словам таксистки, часто даряет ей подарки. В новогодние праздники обычно это конфеты или спиртное. А вот осенью, когда дачники собирают урожай, ей часто перепадают огруцы, помидоры и прочие дары огорода, пишет КП-Новосибирск.

По словам главы новосибирской ассоциации работников такси, в новогоднюю ночь у городан могут возникнуть проблемы с вызовом автомобиля. Многие таксисты не планируют работать, а намерены отмечать праздник дома с семьей.

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