Таксистка из Новосибирска рассказала о необычных клиентах под Новый год

Posted 30 декабря, 04:30
Published 30 декабря, 04:30
Modified 30 декабря, 04:32
Updated 30 декабря, 04:32
Водитель частного такси Людмила Ожанская украсила снаружи свой автомобиль елочными гирляндами, а внутри развесила новгодние игрушки. Так, говорит девушка, она пытается создать праздничное настроение своим пассажирам. Многие, рассказывает таксистка, погружены в свои дела и заботы, и не ждут от Нового года чего-то особенного. Но после поездки в такой необычной машине желание праздновать сразу появляется.
Праздничные корпоративы у многих сопряжены с обильными возлияниями. Недавно, вспоминает Людмила, ей 40 минут пришлось будить мужчину, чтобы высадить его у дома. Потом клиент прислал 1,5 тысячи рублей чаевых за то, что хорошо выспался.
Еще один подвыпивший пассажир предложил водителю 200 тысяч за три часа близкого общения. А когда Людмила отказалась, согласился на то, что она его просто покатает по городу за 10 тысяч рублей.
Пассажиры, по словам таксистки, часто даряет ей подарки. В новогодние праздники обычно это конфеты или спиртное. А вот осенью, когда дачники собирают урожай, ей часто перепадают огруцы, помидоры и прочие дары огорода, пишет КП-Новосибирск.
По словам главы новосибирской ассоциации работников такси, в новогоднюю ночь у городан могут возникнуть проблемы с вызовом автомобиля. Многие таксисты не планируют работать, а намерены отмечать праздник дома с семьей.