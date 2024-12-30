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Posted 30 декабря, 08:25

Published 30 декабря, 08:25

Modified 30 декабря, 10:17

Updated 30 декабря, 10:17

Лайнер летел из Южно-Сахалинска в Новосибирск

Безжизненное тело обнаружили на борту новосибирского самолета — что произошло

30 декабря 2024, 08:25
Фото: 1MI. Лайнер летел из Южно-Сахалинска в Новосибирск
Из-за трагического инцидента самолет был вынужден совершить незапланированную посадку, сообщили в прокуратуре.

Лайнер авиакомпании S7, выполнявший рейс 5258 из Южно-Сахалинска в новосибирский аэропорт «Толмачево», совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братск Иркутской области. Причиной посадки стала гибель одного из пассажиров, ее констатировали медики, поднявшиеся на борт воздушного судна. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительной версии, причиной трагического случая стало обострение сердечно-сосудистого заболевания.

На днях на борту лайнера S7, выполнявшего рейс Новосибирск-Оренбург, после приземления обнаружили вмятину на внешней обшивке фюзеляжа. О причинах ее появления не сообщалось.

Прокуратуру заинтересовала экстренная посадка самолета в Новосибирске
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