Безжизненное тело обнаружили на борту новосибирского самолета — что произошло

Лайнер авиакомпании S7, выполнявший рейс 5258 из Южно-Сахалинска в новосибирский аэропорт «Толмачево», совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братск Иркутской области. Причиной посадки стала гибель одного из пассажиров, ее констатировали медики, поднявшиеся на борт воздушного судна. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.