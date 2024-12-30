Безжизненное тело обнаружили на борту новосибирского самолета — что произошло

Posted 30 декабря, 08:25
Published 30 декабря, 08:25
Modified 30 декабря, 10:17
Updated 30 декабря, 10:17
Лайнер авиакомпании S7, выполнявший рейс 5258 из Южно-Сахалинска в новосибирский аэропорт «Толмачево», совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братск Иркутской области. Причиной посадки стала гибель одного из пассажиров, ее констатировали медики, поднявшиеся на борт воздушного судна. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По предварительной версии, причиной трагического случая стало обострение сердечно-сосудистого заболевания.
На днях на борту лайнера S7, выполнявшего рейс Новосибирск-Оренбург, после приземления обнаружили вмятину на внешней обшивке фюзеляжа. О причинах ее появления не сообщалось.