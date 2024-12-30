Утверждены окончательные даты новогодних выходных — график

Posted 30 декабря, 04:09
Published 30 декабря, 04:09
Modified 30 декабря, 04:09
Updated 30 декабря, 04:09
С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно россияне смогут насладиться 11 днями каникул. Это станет отличной возможностью для путешествий, семейных встреч или отдыха дома.
Рабочий год завершился в субботу, 28 декабря. С воскресенья, 29 декабря, стартовал долгожданный период отдыха, охватывающий как новогодние торжества, так и Рождество. На работу россияне выйдут 9 января, в четверг, что делает первую рабочую неделю укороченной и облегчит переход к обычному графику.
В период праздников многие обеспокоены вопросом заработной платы. Трудовое законодательство гарантирует сохранение заработной платы на новогодние праздники. Для сотрудников с окладом, выполнивших месячную норму, оплата останется полной, несмотря на длительный отдых. Планирующим отпуск в январе стоит учитывать, что первые дни года лучше посвятить каникулам. Однако комбинированный отпуск, начиная с середины января, может быть более выгодным и удобным.