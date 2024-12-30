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Posted 30 декабря, 04:09

Published 30 декабря, 04:09

Modified 30 декабря, 04:09

Updated 30 декабря, 04:09

Отдых с лыжами

Утверждены окончательные даты новогодних выходных — график

30 декабря 2024, 04:09
Фото: 1MI. Отдых с лыжами

В январе новосибирцы будут отдыхать больше недели

Традиционные зимние праздники в России порадуют длительным отдыхом. Рассказываем, как в итоге будут отдыхать жители Новосибирска.

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно россияне смогут насладиться 11 днями каникул. Это станет отличной возможностью для путешествий, семейных встреч или отдыха дома.

Рабочий год завершился в субботу, 28 декабря. С воскресенья, 29 декабря, стартовал долгожданный период отдыха, охватывающий как новогодние торжества, так и Рождество. На работу россияне выйдут 9 января, в четверг, что делает первую рабочую неделю укороченной и облегчит переход к обычному графику.

График выходных и рабочих дней
График выходных и рабочих дней. Фото: atas.info

В период праздников многие обеспокоены вопросом заработной платы. Трудовое законодательство гарантирует сохранение заработной платы на новогодние праздники. Для сотрудников с окладом, выполнивших месячную норму, оплата останется полной, несмотря на длительный отдых. Планирующим отпуск в январе стоит учитывать, что первые дни года лучше посвятить каникулам. Однако комбинированный отпуск, начиная с середины января, может быть более выгодным и удобным.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Россия#Каникулы#Новый год#График#Отпуск#Заработная плата
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