Утверждены окончательные даты новогодних выходных — график

В период праздников многие обеспокоены вопросом заработной платы. Трудовое законодательство гарантирует сохранение заработной платы на новогодние праздники. Для сотрудников с окладом, выполнивших месячную норму, оплата останется полной, несмотря на длительный отдых. Планирующим отпуск в январе стоит учитывать, что первые дни года лучше посвятить каникулам. Однако комбинированный отпуск, начиная с середины января, может быть более выгодным и удобным.