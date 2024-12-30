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Posted 30 декабря, 10:20

Published 30 декабря, 10:20

Modified 30 декабря, 10:22

Updated 30 декабря, 10:22

Наиболее востребованы рабочие специальности

В Новосибирске назвали самые дефицитные профессии в 2024 году

30 декабря 2024, 10:20
Фото: 1MI. Наиболее востребованы рабочие специальности
Больше всего вакансий открыто на обрабатывающих производствах, сообщили в региональном Минтруда.

Больше всего вакансий, 15,5% от всего регионального банка предложений работодателей, приходится на предприятия обрабатывающей сферы. Следом идет медицинская отрасль, строительство и предложения от учреждений образования. Если же рассматривать ситуацию общим планом, то из почти 30 тысяч официальных предложений о работе более половины качаются рабочих специальностей. Об этом со ссылкой на данные Минтруда Новосибирской области пишет издание РБК-Новосибирск.

По состоянию на конец 2024 года в регионе зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы, всего 0,4%. На учете биржи труда состоят 5,8 тысяч новосибирцев.

Ранее мы рассказывали о том, что Следственный комитет намерен разработать специальную программу по замещению трудовых мигрантов гражданами России.

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#Новосибирск#Вакансии#Спрос#Безработица#Рынок труда
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