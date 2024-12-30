В Новосибирске назвали самые дефицитные профессии в 2024 году

Больше всего вакансий, 15,5% от всего регионального банка предложений работодателей, приходится на предприятия обрабатывающей сферы. Следом идет медицинская отрасль, строительство и предложения от учреждений образования. Если же рассматривать ситуацию общим планом, то из почти 30 тысяч официальных предложений о работе более половины качаются рабочих специальностей. Об этом со ссылкой на данные Минтруда Новосибирской области пишет издание РБК-Новосибирск.