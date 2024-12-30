В Новосибирске объявили конкурс на проект продолжения строительства метро

На текущий момент в городе функционируют два линии подземки, Дзержинская и Ленинская, общее количество станций — 13. Последнюю из них, «Золотая нива», ввели в эксплуацию в 2011 году. Ведется строительства станции «Спортивная», но ситуация вокруг нее погрязла в сканадалах. Открытие несколтко раз переносили, договор с основным подрядчиком, компанией «СпецТрасСтрой» был расторгнут в одностороннем порядке.