atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 02:40

Published 30 декабря, 02:40

Modified 30 декабря, 02:42

Updated 30 декабря, 02:42

Метро могут достроить рабочие из Минска

В Новосибирске объявили конкурс на проект продолжения строительства метро

30 декабря 2024, 02:40
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Метро могут достроить рабочие из Минска
Необходимо подготовить документацию на продолжение Дзержинской линии, сообщил мэр Максим Кудрявцев

Конкурс на разработку проекта строительства тоннелей и метродепо на Дзержинской линии новосибирского метрополитена продлится до 14 января, сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале. Начальная стоимость контракта составляет 133 млн рублей. Судя по тексту сообщения, в конкурсе могут участовавать проектировщики из КНР и Беларуси.

На текущий момент в городе функционируют два линии подземки, Дзержинская и Ленинская, общее количество станций — 13. Последнюю из них, «Золотая нива», ввели в эксплуацию в 2011 году. Ведется строительства станции «Спортивная», но ситуация вокруг нее погрязла в сканадалах. Открытие несколтко раз переносили, договор с основным подрядчиком, компанией «СпецТрасСтрой» был расторгнут в одностороннем порядке.

Накануне стало известно, что разрешение на строительство «Спортивной» продлено до конца 2025 года.

У Владимира Путина спросили о строительстве метро в Новосибирске — что он ответил
Узнать подробнее
Читайте также:
В метро Новосибирска пассажиры начали платить лицомВ Новосибирске вынесли приговор экс-директору «Метро МиР» МысикуНовосибирское метро хочет потратить более 100 млн рублей на токарный станок
#Новосибирск#Метро#Строительство#Конкурс#Аукцион
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика