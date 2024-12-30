В новосибирском Минтрансе объяснили ситуацию с автобусом в поселок Двуречье

Posted 30 декабря, 05:32
Published 30 декабря, 05:32
Modified 30 декабря, 05:39
Updated 30 декабря, 05:39
Маршрут № 170 останется прежним, никаких изменений в схеме движения транспорта не планируется. Об этом сообщили в министерстве транспорта Новосибирской области.
«Министерство транспорта действительно планирует запустить на этом маршруте более вместительные автобусы для улучшения транспортного обслуживания жителей. В настоящее время сделать это не позволяют узкие дороги, обновление транспортного парка планируется после проведения администрацией Новосибирского района ремонта улицы Рабочей», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее жители послелка Двуречье сообщили журналистам, что с 1 января единственный автобусный маршрут, на котором люди могут без пересадок уехать в город, будет сокращен, и транспорт не будет доходить до поселка.
В качестве причины называлась замена ПАЗиков на автобусы большой вместимости, которые не смогут двигаться по дороге к поселку из-за деревьев, вплотную подступающих к проезжей части.