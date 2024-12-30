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Posted 30 декабря, 05:32

Published 30 декабря, 05:32

Modified 30 декабря, 05:39

Updated 30 декабря, 05:39

Автобусы большой вместимости по 170 маршруту пустят после расширениея дороги

В новосибирском Минтрансе объяснили ситуацию с автобусом в поселок Двуречье

30 декабря 2024, 05:32
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Автобусы большой вместимости по 170 маршруту пустят после расширениея дороги
В региональном министерстве транспорта сообщили, что не планируют менять схему движения автобуса № 170

Маршрут № 170 останется прежним, никаких изменений в схеме движения транспорта не планируется. Об этом сообщили в министерстве транспорта Новосибирской области.

«Министерство транспорта действительно планирует запустить на этом маршруте более вместительные автобусы для улучшения транспортного обслуживания жителей. В настоящее время сделать это не позволяют узкие дороги, обновление транспортного парка планируется после проведения администрацией Новосибирского района ремонта улицы Рабочей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее жители послелка Двуречье сообщили журналистам, что с 1 января единственный автобусный маршрут, на котором люди могут без пересадок уехать в город, будет сокращен, и транспорт не будет доходить до поселка.

В качестве причины называлась замена ПАЗиков на автобусы большой вместимости, которые не смогут двигаться по дороге к поселку из-за деревьев, вплотную подступающих к проезжей части.

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