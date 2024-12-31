Чиновники, полицейские и коммерсанты: самые громкие задержания-2024 в Новосибирске

Posted 31 декабря, 05:03
Published 31 декабря, 05:03
Modified 31 декабря, 05:05
Updated 31 декабря, 05:05
Пожалуй, самыми заметными в уходящем году стали задержания влиятельных чиновников. Многих из них так или иначе причисляли к команде прошлого мэра Анатолия Локтя, что дало злым языкам повод говорить о «зачистке муниципалитета». Впрочем, в реальности это не так — визиты силовиков были частыми и в другие кабинеты. Вспомним все по порядку.
В марте был задержан, а после арестован, глава регионального МинЖКХ Денис Архипов. В рабочих помещениях министерства прошли обыски. Внимание силовиков к министру связано с его взаимоотношениями с бывшим региональным оператором по обращению с отходами, компанией «Экология Новосибирск». Архипов попал под уголовное преследование по подозрению в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, чиновник еще в 2018 году, до того, как «Экология Новосибирск» победила в конкурсе на регоператора, заключил с компаний договор об инвестициях за счет областного бюджета. А в конце 2022 года, когда скандал вокруг банкротства регоператора достиг апогея, Архипов, от имени областного правительства, отправил в банк отказ от требования к «Экологии Новосибирск» о выплате банковской гарантии, чем нанес, по мнению следователей, ущерб областной казне в размере 220 млн рублей.
А осенью суд начал рассматривать и уголовное дело экс-директора «Экологии Новосибирск Ларисы Анисимовой. Ей предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Якобы, она сознательно заключала договоры с компаниями по транспортировке бытовых отходов, не собираясь оплачивать работу. Сумма ущерба, которая фигурирует в деле, составляет более 1 млрд рублей.
В марте суд арестовал экс-главу городского департамента транспорта Константина Васильева. Он был уволен из мэрии в конце декабря 2023 года, и, как считают следователи, он согласовал выделение бюджетной субсидии на строительство дороги-дублера к Плющихинскому микрорайону без каких-либо подтверждающих проведение работ документов.
Следом, в апреле, были задержаны еще два чиновника, причастные к дорожной сфере города. Их обвинили в махинациях с обслуживанием светофоров. Сумма ущерба — 50 млн рублей. В рамках этого дела полиция допрашивала и бывшего главу департамента Романа Дронова.
А в мае по делу о взятке задержана глава департамента Олеся Богомазова, которая сменила на этом посту Константина Васильева.
Похоже, не зря должность руководителя городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса окрестили «расстрельной».
В апреле задержан и отправлен под стражу экс-начальник регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимир Вялков. Первоначально в деле размер взятки оценивался в 34 млн рублей. Силовики заявили, что это деньги за покровительство производителям нелегального алкоголя. Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что размер установленной мзды вырос до 71 млн рублей.
В целом же количество арестованных в течение 2023-24 годов полицейских, в чьи должностные обязанности входила борьба с коррупцией, измеряется десятками. Среди них как рядовые силовики, так и высокопоставленные полицейские. Подробности преступных схем мы раскрывали в специальном материале.
По версии прокуратуры, самой крупной взяткой в этом году отличился заместитель начальника Территориального управления автодорог Константин Громенко. Разными путями он получил более 90 млн рублей.
За покровительство определенным подрядчикам при заключении контрактов на реконструкцию региональных автотрасс он получал как непосредственно денежные подношения, так и автомобиль премиум-класса.
Но самая изящная схема заключалась в следующем: дочь чиновника формально оформили, как акционера одной из коммерческих структур. И она получала якобы многомилионные дивиденды от ценных бумаг.
Громенко работал на руководящих должностях в ТУАД с 2007 года.
В мае был задержан и отправлен в СИЗО депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев. Представителя российской экологической партии «Зеленые» обвинили в информационном рэкете. Якобы он в течение нескольких лет получал взятки от руководителя одной из крупных строительных компаний за непубликацию в прессе компрометирующих материалов. Кроме того, Украинцева обвинили в том, что за деньги он обещал решать в горсовете вопросы в пользу застройщика.
Это одно из самых странных уголовных дел уходящего года. Как говорят наблюдатели, связано с экономическим конфликтом в строительной среде. Ранее Украинцев работал директором по развитию группы компаний «Стрижи». А после того, как одни из учредителей «Стрижей», Илья Поляков основал собственный строительный бизнес, стал сотрудничать с ним.
Илья Поляков выступил со специальным заявлением, в котором обвинил бывшего партнера по «Стрижам» в ложном доносе на Игоря Украинцеа. Однако депутат остается в СИЗО.
Финансовый кризис, разрыв крупных контрактов и арест руководителей ООО «СпецТрансСтрой» — год назад такое невозможно было представить. Компания много лет работала на рынке и часто выигрывали крупные муниципальные и государственные тендеры. А в декабре директор компании Сергей Арапов и его заместитель Виталий Сукач были задержаны по подозрению в мошенничестве.
Эту предшествовал ряд скандалов — «СпецТрансСтрой» не смог выполнить взятых на себя обязательств по капремонту Октябрьского моста. Мэрия до последнего пыталась выправить ситуацию, но в итоге контракт был разорван в одностороннем порядке. Такая же участь постигла и контракт на строительство станции метро «Спортивная».
Кроме того, компания сорвала сроки реконструкции и строительства объектов водоснабжения в рамках нацпроекта «Чистая вода» в Ордынском, Коченевском и Татарском районах. Общий ущерб составил около 134 млн рублей.
Это далеко не все случаи громких задержаний и арестов в 2024 году. За решеткой оказался начальник муниципального департамента потребительского рынка и услуг Виталий Витухин, директор Агентства инновационного развития Новосибирской области Александр Зырянов, глава Краснозерского района Оксана Семенова и множество других чиновников рангом поменьше.