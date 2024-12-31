Чиновники, полицейские и коммерсанты: самые громкие задержания-2024 в Новосибирске

По версии следствия, чиновник еще в 2018 году, до того, как «Экология Новосибирск» победила в конкурсе на регоператора, заключил с компаний договор об инвестициях за счет областного бюджета. А в конце 2022 года, когда скандал вокруг банкротства регоператора достиг апогея, Архипов, от имени областного правительства, отправил в банк отказ от требования к «Экологии Новосибирск» о выплате банковской гарантии, чем нанес, по мнению следователей, ущерб областной казне в размере 220 млн рублей.