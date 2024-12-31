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Posted 31 декабря, 10:33

Published 31 декабря, 10:33

Modified 31 декабря, 11:41

Updated 31 декабря, 11:41

Губернатор поздравил жителей Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области обратился к жителям региона перед Новым годом

31 декабря 2024, 10:33
Фото: Правительство Новосибирской области. Губернатор поздравил жителей Новосибирской области
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Глава региона поблагодарил жителей за поддержку и вклад в общее дело.

К жителям Новосибирской области обратился губернатор. Видео Андрей Травников опубликовал в социальных сетях. Глава региона поблагодарил тех, кто сейчас защищает Родину.

Жители Новосибирской области могут видеть, что регион продолжает развиваться. На следующий год также поставлены амбициозные планы, которые можно достичь только всем вместе.

Ранее к жителям Новосибирска обратился мэр областного центра Максим Кудрявцев.

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