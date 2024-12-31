Губернатор Новосибирской области обратился к жителям региона перед Новым годом

Posted 31 декабря, 10:33
Published 31 декабря, 10:33
Modified 31 декабря, 11:41
Updated 31 декабря, 11:41
К жителям Новосибирской области обратился губернатор. Видео Андрей Травников опубликовал в социальных сетях. Глава региона поблагодарил тех, кто сейчас защищает Родину.
Жители Новосибирской области могут видеть, что регион продолжает развиваться. На следующий год также поставлены амбициозные планы, которые можно достичь только всем вместе.
Ранее к жителям Новосибирска обратился мэр областного центра Максим Кудрявцев.