atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря, 06:01

Published 31 декабря, 06:01

Modified 31 декабря, 06:04

Updated 31 декабря, 06:04

Мэр обратился к новосибирсцам на фоне уличной новогодней иллюминации

Мэр Кудрявцев поздравил Новосибирск с Новым годом — что он пожелал

31 декабря 2024, 06:01
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Мэр обратился к новосибирсцам на фоне уличной новогодней иллюминации
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Видеопоздравление Максим Кудрявцев разместил в своем телеграм-канале.

В новогоднем обращении к горожанам мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что это семейный праздник и пожелал каждой семье праздничного застолья, елки и подарков.

Отдельно он обратился к бойцам в зоне СВО, заметив, что считает их героями и выразил восхищение их мужеством. Горожанам же в наступающем году глава муниципалитета пожелал мирного неба над головой, семейного счастья, успеха и процветания.

«Самое большое богатство нашего города — это горожане, жители Новосибирска — творческие, интересные люди с особым сибирским характером», — отметил Максим Кудрявцев.

Редакция Atas.Info, в свою очередь, подготовила для вас специальный тест на знание традиций встречи Нового года в СССР.

С наступающим!

Новый год-2025 в Новосибирске: праздничная программа мероприятий и развлечений
Узнать подробнее
Читайте также:
Таксистка из Новосибирска рассказала о необычных клиентах под Новый годПриметы на 31 декабря: как встретить Новый год, чтобы он принес счастье и богатствоНа Новый год россияне чаще выбирают пиво, вместо традиционного шампанского
#Новосибирск#Обращение#Мэр#Новый год#Максим Кудрявцев#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика