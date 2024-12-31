Мэр Кудрявцев поздравил Новосибирск с Новым годом — что он пожелал

Posted 31 декабря, 06:01
Published 31 декабря, 06:01
Modified 31 декабря, 06:04
Updated 31 декабря, 06:04
В новогоднем обращении к горожанам мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что это семейный праздник и пожелал каждой семье праздничного застолья, елки и подарков.
Отдельно он обратился к бойцам в зоне СВО, заметив, что считает их героями и выразил восхищение их мужеством. Горожанам же в наступающем году глава муниципалитета пожелал мирного неба над головой, семейного счастья, успеха и процветания.
«Самое большое богатство нашего города — это горожане, жители Новосибирска — творческие, интересные люди с особым сибирским характером», — отметил Максим Кудрявцев.
Редакция Atas.Info, в свою очередь, подготовила для вас специальный тест на знание традиций встречи Нового года в СССР.
С наступающим!