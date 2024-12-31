Настоящее волшебство: какой будет погода в Новосибирске ночью 31 декабря

Posted 31 декабря, 07:33
Published 31 декабря, 07:33
Modified 31 декабря, 07:35
Updated 31 декабря, 07:35
Синоптики сообщают, что новогодняя ночь в Новосибирске и области будет теплой. В последний день уходящего года температура воздуха составит -7 градусов. Ближе к полуночи столбики термометров опустятся до -14, осадков не ожидается.
В первые дни января на Новосибирск могут обрушиться мощные снегопады. Жителей и гостей города просят внимательно следить за погодными сюрпризами, если планируется выезд за город.
Напомним, что ранее жителям Новосибирска рассказали, когда начнутся рабочие дни в январе 2025 года.