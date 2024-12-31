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Posted 31 декабря, 07:33

Published 31 декабря, 07:33

Modified 31 декабря, 07:35

Updated 31 декабря, 07:35

Погода в Новый год

Настоящее волшебство: какой будет погода в Новосибирске ночью 31 декабря

31 декабря 2024, 07:33
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Погода в Новый год

Стало известно, какой будет погода в Новосибирске ночью 31 декабря

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Приближается самая волшебная ночь года, когда хочется гулять, радоваться и водить хороводы вокруг елки. О погоде в эту ночь рассказали синоптики.

Синоптики сообщают, что новогодняя ночь в Новосибирске и области будет теплой. В последний день уходящего года температура воздуха составит -7 градусов. Ближе к полуночи столбики термометров опустятся до -14, осадков не ожидается.

В первые дни января на Новосибирск могут обрушиться мощные снегопады. Жителей и гостей города просят внимательно следить за погодными сюрпризами, если планируется выезд за город.

Напомним, что ранее жителям Новосибирска рассказали, когда начнутся рабочие дни в январе 2025 года.

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#Екатерина Нимко#Общество#Новосибирск#Погода#Новый год#Новый год в Новосибирске 2025
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