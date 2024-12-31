Новосибирск в антилидерах: новогодняя елка оказалась не самой большой в стране

Posted 31 декабря, 09:44
Published 31 декабря, 09:44
Modified 31 декабря, 09:46
Updated 31 декабря, 09:46
Новогодняя елка — обязательный атрибут праздничного украшения любого российского города. В Новосибирске зеленая красавица установлена на площади в самом сердце областного центра. Ее высота составила 21 метр.
Оказалось, что даже такая большая высота не является рекордной. Мы сравнили елки по данному параметру с новогодними деревьями в других городах.
Оказалось, что одна из самых высоких елок страны расположена в Красноярске*. Ее высота достигает 55 метров. «Серебро» достается 35-метровому дереву из Казани. Почетное третье место у белгородской елки, высота которой составляет 32 метра.
При этом жители и гости Новосибирска в социальных сетях благодарят власть и бизнес за потрясающее праздничное убранство.