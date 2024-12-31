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Posted 31 декабря, 09:44

Published 31 декабря, 09:44

Modified 31 декабря, 09:46

Updated 31 декабря, 09:46

Новогодняя елка в Новосибирске

Новосибирск в антилидерах: новогодняя елка оказалась не самой большой в стране

31 декабря 2024, 09:44
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Новогодняя елка в Новосибирске

Главная елка Новосибирска оказалась не самой высокой в стране

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Новый год в Новосибирске 2025
Специалисты сравнили высоту елок в разных городах России. Новосибирская зеленая красавица оказалась не на лидирующих позициях.

Новогодняя елка — обязательный атрибут праздничного украшения любого российского города. В Новосибирске зеленая красавица установлена на площади в самом сердце областного центра. Ее высота составила 21 метр.

Оказалось, что даже такая большая высота не является рекордной. Мы сравнили елки по данному параметру с новогодними деревьями в других городах.

Рейтинг елок
Рейтинг елок. Фото: atas.info

Оказалось, что одна из самых высоких елок страны расположена в Красноярске*. Ее высота достигает 55 метров. «Серебро» достается 35-метровому дереву из Казани. Почетное третье место у белгородской елки, высота которой составляет 32 метра.

* мы сравнивали елки, расположенные в городах присутствия холдинга 1MI

При этом жители и гости Новосибирска в социальных сетях благодарят власть и бизнес за потрясающее праздничное убранство.

Фото: atas.info
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