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Posted 31 декабря, 02:34

Published 31 декабря, 02:34

Modified 31 декабря, 02:36

Updated 31 декабря, 02:36

Ропотребнадзор в Новосибирске назвал безопасные сладкие подарки

Ропотребнадзор в Новосибирске назвал безопасные сладкие подарки

31 декабря 2024, 02:34
Фото: 1MI.
Ведомство проверило новогодние наборы и рассказало, каким правилам они должны соотвествовать.

Эксперты территориального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области проверили более 300 торговых точек, где представлены наборы сладких детских новогодних подарков. Нарушений не найдено, сообщили в ведомстве.

Чтобы праздник не был омрачен, спецмалисты перечислили несколько правил, которым должны соотвествовать такие наборы:

— упаковка не должна иметь повреждений, на ней должен быть указан производитель и срок хранения

— необходимо избегать сладостей с содержанием алкоголя, по возможности выбирать лакомства с мнимальным количеством красителей и консервантов. Не допускается присуствие кофе, гидрогенизированных масел и искусственных ароматизаторов.

— если в комплекте есть игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, сообщает издание СибФМ.

О том, что принято дарить в год Зеленой Деревянной Змеи, а от чего лучше воздержаться, читайте в этом материале.

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#Новосибирск#Роспотребнадзор#Новый год#Подарки#Правила
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