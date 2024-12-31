Ропотребнадзор в Новосибирске назвал безопасные сладкие подарки

Posted 31 декабря, 02:34
Published 31 декабря, 02:34
Modified 31 декабря, 02:36
Updated 31 декабря, 02:36
Эксперты территориального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области проверили более 300 торговых точек, где представлены наборы сладких детских новогодних подарков. Нарушений не найдено, сообщили в ведомстве.
Чтобы праздник не был омрачен, спецмалисты перечислили несколько правил, которым должны соотвествовать такие наборы:
— упаковка не должна иметь повреждений, на ней должен быть указан производитель и срок хранения
— необходимо избегать сладостей с содержанием алкоголя, по возможности выбирать лакомства с мнимальным количеством красителей и консервантов. Не допускается присуствие кофе, гидрогенизированных масел и искусственных ароматизаторов.
— если в комплекте есть игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, сообщает издание СибФМ.
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