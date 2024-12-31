Татьяна Навка объяснила, почему так сложно купить билеты на «Щелкунчика»

Posted 31 декабря, 06:00
Published 31 декабря, 06:00
Modified 31 декабря, 06:02
Updated 31 декабря, 06:02
В этом году россиянам стало сложнее попасть на самые известные новогодние представления в Москве, и причина этого заключается не только в стоимости билетов, но также в их дефиците: места раскупают сильно заранее в преддверии новогодних каникул. С похожей проблемой столкнулись новосибирцы.
В этом году большой успех завоевало ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» (0+). Организатор шоу посетила недавнюю выставку в Манеже «Московская неделя красоты», где ответила на вопросы СМИ о своем шоу-проекте. Журналист Atas.info приняла участие в масштабном столичном фэшн-событии.
На вопрос о имеющихся результатах продажи билетов, Татьяна прокомментировала, что не ожидала такого ажиотажа:
«Ажиотаж страшный, билетов хороших нет уже вообще. Признаюсь честно, даже супругу уже с трудом ищем, потому что он хочет еще раз прийти посмотреть, — рассказала она, — билеты заканчиваются как горячие пирожки!»
Татьяна Навка отметила, что интерес юных зрителей удалось привлечь благодаря использованию современных технологий в представлении. Это также помогло сделать постановку отличающейся от классической версии и избежать сравнения с Большим театром.
«Мы сегодня идем в ногу с айти технологиями, с революционными техническими подходами, и наши дети — в этом. И чтобы их заинтересовать, хотелось придумать что-то, чтобы они сидели два часа представления не засыпая и не смотря в свои гаджеты», — рассказала Татьяна.
Неожиданностью для зрителей стал выбор исполнительницы на роль Мышиной Королевы. Ею стала Камила Валиева, в чье амплуа традиционно входили положительные и даже наивные персонажи (Спящая красавица, Алёнушка). Татьяна рассказала, что сама Камила была рада своей роли. Зрители отметили, что роль помогла Валиевой раскрыться по-новому.