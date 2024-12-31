Татьяна Навка объяснила, почему так сложно купить билеты на «Щелкунчика»

В этом году россиянам стало сложнее попасть на самые известные новогодние представления в Москве, и причина этого заключается не только в стоимости билетов, но также в их дефиците: места раскупают сильно заранее в преддверии новогодних каникул. С похожей проблемой столкнулись новосибирцы.