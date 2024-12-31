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Posted 31 декабря, 06:00

Published 31 декабря, 06:00

Modified 31 декабря, 06:02

Updated 31 декабря, 06:02

Татьяна Навка посетила выставку в Манеже

Татьяна Навка объяснила, почему так сложно купить билеты на «Щелкунчика»

31 декабря 2024, 06:00
Фото: София Самарина. atas.info. Татьяна Навка посетила выставку в Манеже

Навка рассказала новосибирскому журналисту о проблемах с билетами на ледовое шоу

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Ледовая интерпретация «Щелкунчика» под руководством Татьяны Навки с использованием искусственного интеллекта и масштабными декорациями была высоко оценена критиками и зрителями. На мероприятии, где Татьяна стала приглашенным гостем, олимпийская чемпионка рассказала об организации представления.

В этом году россиянам стало сложнее попасть на самые известные новогодние представления в Москве, и причина этого заключается не только в стоимости билетов, но также в их дефиците: места раскупают сильно заранее в преддверии новогодних каникул. С похожей проблемой столкнулись новосибирцы.

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В этом году большой успех завоевало ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» (0+). Организатор шоу посетила недавнюю выставку в Манеже «Московская неделя красоты», где ответила на вопросы СМИ о своем шоу-проекте. Журналист Atas.info приняла участие в масштабном столичном фэшн-событии.

На вопрос о имеющихся результатах продажи билетов, Татьяна прокомментировала, что не ожидала такого ажиотажа:

«Ажиотаж страшный, билетов хороших нет уже вообще. Признаюсь честно, даже супругу уже с трудом ищем, потому что он хочет еще раз прийти посмотреть, — рассказала она, — билеты заканчиваются как горячие пирожки!»
Организатор шоу прокомментировала вопросы СМИ
Организатор шоу прокомментировала вопросы СМИ. Фото: София Самарина. atas.info

Татьяна Навка отметила, что интерес юных зрителей удалось привлечь благодаря использованию современных технологий в представлении. Это также помогло сделать постановку отличающейся от классической версии и избежать сравнения с Большим театром.

«Мы сегодня идем в ногу с айти технологиями, с революционными техническими подходами, и наши дети — в этом. И чтобы их заинтересовать, хотелось придумать что-то, чтобы они сидели два часа представления не засыпая и не смотря в свои гаджеты», — рассказала Татьяна.

Неожиданностью для зрителей стал выбор исполнительницы на роль Мышиной Королевы. Ею стала Камила Валиева, в чье амплуа традиционно входили положительные и даже наивные персонажи (Спящая красавица, Алёнушка). Татьяна рассказала, что сама Камила была рада своей роли. Зрители отметили, что роль помогла Валиевой раскрыться по-новому.

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