Турниры и финалы за последнее десятилетие, ставшие легендарными

Олимпийские игры, которые перенесли из-за пандемии, прошли в 2021 году без зрителей, но подарили миру новые достижения. Помимо невероятных результатов в лёгкой атлетике и плавании, блистали гимнастки, которых поддерживали болельщики по всему миру онлайн. А уже в 2024-м Париж подарил истинно «городской» стиль олимпийских церемоний: открытие прошло на набережной Сены, а некоторые соревнования — у Эйфелевой башни и на пляжах Таити. Здесь поставили новые рекорды Леон Маршан в бассейне, Симона Байлз на гимнастическом помосте, а неутомимый Арман Дюплантис вновь побил свой рекорд в прыжках с шестом, демонстрируя несомненный прогресс лёгкой атлетики.