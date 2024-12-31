В Новосибирске поезд раздавил велосипед курьера — что стало с мужчиной

Молодой человек оставил свой велоспед между рельсами под вагоном, а сам перебрался на другую сторону по межвагонной сцепке. Казалось, все прошло успешно. Но судя по всему, педаль велосипеда застряла между шпалами, а руль зацеплялся на рельсы. Все попытки владельца достать свое средство передвижения были безуспешными.