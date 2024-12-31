В Новосибирске поезд раздавил велосипед курьера — что стало с мужчиной

Posted 31 декабря, 06:29
Published 31 декабря, 06:29
Modified 31 декабря, 06:31
Updated 31 декабря, 06:31
Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе села Барышево. Путь для автомобилей здесь бывает подолгу закрыт, так случилось и в этот раз. Из стоящего перед автоматическим шлагбаумом автомобиля на камеру мобильного телефона сняли, как курьер службы доставки еды решил не ждать, когда грузовой состав освободит переезд.
Молодой человек оставил свой велоспед между рельсами под вагоном, а сам перебрался на другую сторону по межвагонной сцепке. Казалось, все прошло успешно. Но судя по всему, педаль велосипеда застряла между шпалами, а руль зацеплялся на рельсы. Все попытки владельца достать свое средство передвижения были безуспешными.
И вот когда, кажется, ему почти удалось вытащить велосипед, поезд начал движение. Курьер успел отскочить, а байк превратился в груду металлолома.
Несколько дней назад под колесами железнодорожного состава оказался студент высшего колледжа информатики при НГУ. Парень получил тяжелейшие травмы обеих ног.