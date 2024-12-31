atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря, 06:29

Published 31 декабря, 06:29

Modified 31 декабря, 06:31

Updated 31 декабря, 06:31

Поезд начал движение внезапно

В Новосибирске поезд раздавил велосипед курьера — что стало с мужчиной

31 декабря 2024, 06:29
Фото: аст-54. Поезд начал движение внезапно
Курьер на велосипеде попытался безопасно преодолеть закрытий железнодорожный переезд в Барышево.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе села Барышево. Путь для автомобилей здесь бывает подолгу закрыт, так случилось и в этот раз. Из стоящего перед автоматическим шлагбаумом автомобиля на камеру мобильного телефона сняли, как курьер службы доставки еды решил не ждать, когда грузовой состав освободит переезд.

Видео: аст-54. Все, что происходит на кадрах этого видео, кажется абсолютно безумным

Молодой человек оставил свой велоспед между рельсами под вагоном, а сам перебрался на другую сторону по межвагонной сцепке. Казалось, все прошло успешно. Но судя по всему, педаль велосипеда застряла между шпалами, а руль зацеплялся на рельсы. Все попытки владельца достать свое средство передвижения были безуспешными.

И вот когда, кажется, ему почти удалось вытащить велосипед, поезд начал движение. Курьер успел отскочить, а байк превратился в груду металлолома.

Несколько дней назад под колесами железнодорожного состава оказался студент высшего колледжа информатики при НГУ. Парень получил тяжелейшие травмы обеих ног.

Грузовой поезд снес грузовик в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске прекратили ходить поезда метро — что произошлоВ Новосибирске под колесами поезда погиб пожилой мужчинаВ Новосибирской области поезд насмерть сбил молодого мигранта
#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Велосипед#Железнодорожные пути#Курьеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика