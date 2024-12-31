В Новосибирске сотрудники МЧС тушат пожар в многоэтажке на Богаткова

Posted 31 декабря, 09:55
Published 31 декабря, 09:55
Modified 31 декабря, 09:57
Updated 31 декабря, 09:57
В Новосибирске загорелась квартира в доме, расположенном по адресу: Бориса Богаткова 194\8. Огромные клубы дыма вырываются из окон шестого этажа. На месте работают сотрудники МЧС.
О пострадавших пока не сообщается. Очевидцы пишут, что сотрудники МЧС по специальной лестнице пытаются попасть в квартиру. Возможно, что кому-то из жильцов необходима дополнительная помощь при эвакуации.
Напомним, ранее стало известно что весь новосибирский транспорт переходит на новый режим работы.