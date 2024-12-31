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Posted 31 декабря, 09:55

Published 31 декабря, 09:55

Modified 31 декабря, 09:57

Updated 31 декабря, 09:57

Сотрудники МЧС

В Новосибирске сотрудники МЧС тушат пожар в многоэтажке на Богаткова

31 декабря 2024, 09:55
Фото: 1MI. Сотрудники МЧС
Из окон квартиры на 6-м этаже идет дым, сообщают очевидцы.

В Новосибирске загорелась квартира в доме, расположенном по адресу: Бориса Богаткова 194\8. Огромные клубы дыма вырываются из окон шестого этажа. На месте работают сотрудники МЧС.

О пострадавших пока не сообщается. Очевидцы пишут, что сотрудники МЧС по специальной лестнице пытаются попасть в квартиру. Возможно, что кому-то из жильцов необходима дополнительная помощь при эвакуации.

Напомним, ранее стало известно что весь новосибирский транспорт переходит на новый режим работы.

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#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#МЧС
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