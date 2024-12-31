В новосибирских магазинах сливочное масло стали защищать от краж

Подобый метод борьбы с воровоством уже используют в Сакнт-Петербурге, Екатеринбурге и некоторых других крупных городах, сообщает издание BFM-Новосибирск. На это шаг ритейл вынужден был пойти после резкого роста стоимости масла. Некоторые посетители торговых залов решили, что украсть пачку проще, чем платить за нее.