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Posted 31 декабря, 05:32

Published 31 декабря, 05:32

Modified 31 декабря, 05:34

Updated 31 декабря, 05:34

Осеень 2024 года масло резко взлетело в цене

В новосибирских магазинах сливочное масло стали защищать от краж

31 декабря 2024, 05:32
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Осеень 2024 года масло резко взлетело в цене
Подорожавшие пачки масла кладут в небольшие пластиковые боксы, сообщают покупатели.

Новосибирские продовольственные магазины стали использовать так называемые коробки «анти-вор», чтобы защититься от участившихся случаев кражи сливочного масла. Каждую пачку помещают в прозрачный пластиковый бокс, который закрывается на ключ. После оплаты кассир открывает этот мини-сейф и выдает товар покупателю.

Подобый метод борьбы с воровоством уже используют в Сакнт-Петербурге, Екатеринбурге и некоторых других крупных городах, сообщает издание BFM-Новосибирск. На это шаг ритейл вынужден был пойти после резкого роста стоимости масла. Некоторые посетители торговых залов решили, что украсть пачку проще, чем платить за нее.

По данным Новосибирскстата, в середине декабря средняя стоимость килограмма масла составила 1259 рублей. В начала года этот показатель был равен 867 рублям.

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