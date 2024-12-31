В новосибирских магазинах сливочное масло стали защищать от краж

Posted 31 декабря, 05:32
Published 31 декабря, 05:32
Modified 31 декабря, 05:34
Updated 31 декабря, 05:34
Новосибирские продовольственные магазины стали использовать так называемые коробки «анти-вор», чтобы защититься от участившихся случаев кражи сливочного масла. Каждую пачку помещают в прозрачный пластиковый бокс, который закрывается на ключ. После оплаты кассир открывает этот мини-сейф и выдает товар покупателю.
Подобый метод борьбы с воровоством уже используют в Сакнт-Петербурге, Екатеринбурге и некоторых других крупных городах, сообщает издание BFM-Новосибирск. На это шаг ритейл вынужден был пойти после резкого роста стоимости масла. Некоторые посетители торговых залов решили, что украсть пачку проще, чем платить за нее.
По данным Новосибирскстата, в середине декабря средняя стоимость килограмма масла составила 1259 рублей. В начала года этот показатель был равен 867 рублям.