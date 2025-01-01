Афиша на новогодние каникулы в Новосибирске — подборка мероприятий

Posted 1 января, 02:32
Published 1 января, 02:32
Modified 1 января, 02:32
Updated 1 января, 02:32
Когда: 3 января, 18:00
Где: НОВАТ
Сколько стоит: От 7 500 до 12 500 рублей
Музыкальная программа объединяет классические произведения и мелодии из культовых фильмов, таких как «Бриллиантовая рука», «Карнавальная ночь» и «Чародеи». Это возможность насладиться шедеврами в праздничной атмосфере.
Когда: 3 января, 21:00
Где: Лофт-парк «Подземка»
Сколько стоит: 1 700 рублей
Пост-новогодняя вечеринка с приглашёнными диджеями и атмосферой праздника для тех, кто хочет продолжить танцы после встречи Нового года.
Когда: 8 января, 20:00
Где: Ресторан «Максимилианс»
Сколько стоит: От 2 000 до 3 500 рублей
Группа исполнит свои хиты, включая трек «Я люблю свою Родину, вроде бы», и новые композиции. Это вечер драйва, душевной атмосферы и осмысленной музыки.
Когда: 6 января, 17:00
Где: Гастробар «Нюра»
Сколько стоит: 400 рублей
Женский металкор-гёрлз-бенд с уникальным звучанием и миксом жанров. Концерт обещает мощный заряд энергии и яркий музыкальный эксперимент.
Когда: 4 января, 19:00
Где: Локомотив-Арена
Сколько стоит: От 2 400 до 3 800 рублей
Концерт с участием звёзд 90-х и 2000-х, таких как Отпетые мошенники, Plazma, Краски. Настоящий калейдоскоп хитов, которые знает вся страна.
Когда: 4 января, 21:00
Где: Бар «Бродячая собака»
Сколько стоит: От 700 до 900 рублей
Традиционный новосибирский коллектив порадует веселыми песнями и зажигательной атмосферой. Отличный способ взбодриться после новогодних застолий.
Когда: 3 января, 18:00
Где: ДК «Прогресс»
Сколько стоит: От 700 до 1 500 рублей
Женское трио исполняет популярные мелодии и собственные аранжировки классики, рока и современных хитов. Зрелищное шоу с костюмами и элементами танцев.
Когда: 5 января, 19:00
Где: Концертный зал им. Каца
Сколько стоит: Уточняйте в кассах
Новогодние хиты от джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» и вокалистов. Теплая и атмосферная программа, способная согреть в зимний вечер.
Когда: 6 января, 18:00
Где: Специальная музыкальная школа
Сколько стоит: От 300 до 500 рублей
Ударный оркестр исполняет классические произведения, современные хиты и мелодии из мультфильмов. Волшебный концерт для всей семьи в преддверии Рождества.
Когда: 7 января, 19:00
Где: Руки Вверх! Бар
Сколько стоит: От 2 500 до 5 000 рублей
Современный кантри-рэп-дуэт исполняет хиты из новых и старых альбомов. Настоящий коктейль из грувов, текстов и музыки.
Когда: 2 января, 19:00
Где: Концертный зал им. Каца
Сколько стоит: Уточняйте в кассах
Прозвучат произведения Штраусов, Чайковского, Хачатуряна в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра. Великолепный старт для новогоднего отдыха.
Когда: 4 января, 13:00 и 18:00
Где: НОВАТ
Сколько стоит: от 5 000 до 12 500 рублей
Современная постановка классического балета 1945 года оживает на сцене НОВАТа в обновленном формате. Эффектные визуальные технологии гармонично сочетаются с традиционной хореографией. Реконструкция Михаила Мессерера сохраняет дух оригинального произведения Ростислава Захарова, передавая мечты, юность и весну человеческой жизни.
Когда: 8 января, 18:00
Где: Музыкальный театр
Сколько стоит: от 550 до 1 000 рублей
Музыкальный театр представляет мюзикл по мотивам легендарного романа Александра Дюма. Зрителей ждут драматические повороты судьбы Эдмона Дантеса, его долгий путь от несправедливого заточения до превращения в загадочного графа Монте-Кристо. Спектакль задаёт извечные вопросы о мести, любви и справедливости.
Когда: 8 января, 18:30
Где: Театр «Красный факел»
Сколько стоит: от 800 до 1 800 рублей
Трагедия Лермонтова оживает на сцене в изысканном оформлении. В центре спектакля — тема ревности, разрушившей любовь. Тёмная интрига, страсти и ослепительный блеск светского общества переплетаются в завораживающем представлении.
Когда: 4 января, 11:00 и 8 января, 11:00
Где: Новосибирский драматический театр
Сколько стоит: от 600 до 700 рублей
Яркое путешествие в мир русской былины. Хитрая и смелая Василиса отправляется спасать мужа, доказывая силу любви и мудрости. Сценическая постановка наполнена традициями, танцами и песнями, создавая атмосферу Древней Руси.
Когда: 3 января, 16:00 и 7 января, 14:00
Где: Первый театр
Сколько стоит: 500 рублей
Трогательная и весёлая история о любви, которая не признаёт преград. Молодёжная постановка раскрывает динамичные будни двух пар, оказавшихся в стеснённых условиях, но не утративших счастья.
Когда: 5 января, 14:00 и 19:00
Где: Первый театр
Сколько стоит: от 700 до 1 200 рублей
В бурных страстях и интригах разрушается жизнь героев. Зойка превращает швейный цех в дом свиданий, что ведёт к необратимым последствиям. Эмоционально насыщенная постановка с налётом абсурда.
Когда: 7 января, 11:00 и 13:00
Где: Новосибирский драматический театр
Сколько стоит: от 650 до 750 рублей
Малыш обретает необычного друга — забавного Карлсона. Вместе они спасают дом от грабителей и напоминают взрослым, как важно оставаться детьми. Семейный спектакль подарит улыбки и тёплые воспоминания.
Когда: 6, 7 и 8 января, 13:00 и 18:00
Где: НОВАТ
Сколько стоит: от 3 500 до 10 000 рублей
Знаменитый балет Чайковского рассказывает историю волшебной рождественской ночи, когда куклы оживают, добро побеждает зло, а любовь соединяет сердца. Хореографические решения Юрия Григоровича превращают классику в современное искусство.
Когда: 5 января, 11:00 и 13:00
Где: Новосибирский драматический театр
Сколько стоит: 600 рублей
История Евгения Шварца о школьниках, которые впустую тратили время, до тех пор пока не превратились в стариков. Постановка наполнена ретро-стилем, волшебством и уроками мудрости для всей семьи.
Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)
Где: Кинотеатры города
Сколько стоит: от 350 ₽
Элли и её верные спутники отправляются в невероятное путешествие по жёлтой кирпичной дороге, чтобы найти Волшебника Изумрудного города и исполнить свои желания. Красочная экранизация знаменитой сказки не оставит равнодушными зрителей любого возраста.
Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)
Где: Кинотеатры города
Сколько стоит: от 350 ₽
Домовёнок Кузя сбегает от Бабы-яги и попадает в дом девочки Наташи. Вместе они отправляются в волшебное приключение, чтобы найти магический сундучок, способный исполнить любое желание. Но планы нарушает Баба-яга с её хитрыми уловками.
Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)
Где: Кинотеатры города
Сколько стоит: от 350 ₽
Постапокалиптическая история о страннике Ронине, который путешествует по выжженной пустоши в поисках убийцы своего отца. На своём пути он встречает дерзкую девочку Марию, обещающую ему невиданное вознаграждение. Фильм сочетает напряжённый экшен и философскую глубину.
Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)
Где: Кинотеатры города
Сколько стоит: от 350 ₽
Заключительная часть культовой новогодней франшизы! Истории героев переплетаются в трогательном сюжете, где каждый находит что-то важное для себя: любовь, прощение или новый смысл жизни.
Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)
Где: Кинотеатры города
Сколько стоит: от 350 ₽
Иван и его друзья отправляются на выставку сказочных чудес, но, как всегда, попадают в невероятные передряги. Умный юмор, захватывающие приключения и уроки настоящей дружбы ждут зрителей всех возрастов.
Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)
Где: Кинотеатры города
Сколько стоит: от 350 ₽
Жизнерадостный Славик находит брата-донорa в лице звезды эстрады. Вместе они попадают в серию абсурдных и смешных ситуаций. Фильм — забавный микс комедии и семейных ценностей.
Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)
Где: Кинотеатры города
Сколько стоит: от 350 ₽
Городская модница Алиса и скверный фермер Сергей вынуждены противостоять друг другу из-за земли. Лёгкая комедия о столкновении городских и деревенских миров, любви и смелости мечтать.
Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)
Где: Кинотеатры города
Сколько стоит: от 350 ₽
Четверо друзей встречаются, чтобы почтить память общего друга. За один день их прогулка по Босфору превращается в глубокую и местами комичную рефлексию о жизни, дружбе и ценностях.