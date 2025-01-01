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Posted 1 января, 02:32

Published 1 января, 02:32

Modified 1 января, 02:32

Updated 1 января, 02:32

Новогодняя иллюминация

Афиша на новогодние каникулы в Новосибирске — подборка мероприятий

1 января 2025, 02:32
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новогодняя иллюминация
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В новогодние каникулы Новосибирск превращается в настоящий праздничный центр с множеством ярких событий, которые подарят радость и тепло даже в морозные дни. Рассказываем, куда сходить в январские праздники в Новосибирске.

Концерты

Фанаты на концерте
Фанаты на концерте. Фото: 1MI

Зимний вечер в НОВАТе

Когда: 3 января, 18:00

Где: НОВАТ

Сколько стоит: От 7 500 до 12 500 рублей

Музыкальная программа объединяет классические произведения и мелодии из культовых фильмов, таких как «Бриллиантовая рука», «Карнавальная ночь» и «Чародеи». Это возможность насладиться шедеврами в праздничной атмосфере.

Re_Play на новогодних

Когда: 3 января, 21:00

Где: Лофт-парк «Подземка»

Сколько стоит: 1 700 рублей

Пост-новогодняя вечеринка с приглашёнными диджеями и атмосферой праздника для тех, кто хочет продолжить танцы после встречи Нового года.

Концерт «АнимациЯ»

Когда: 8 января, 20:00

Где: Ресторан «Максимилианс»

Сколько стоит: От 2 000 до 3 500 рублей

Группа исполнит свои хиты, включая трек «Я люблю свою Родину, вроде бы», и новые композиции. Это вечер драйва, душевной атмосферы и осмысленной музыки.

Lead Horizon

Когда: 6 января, 17:00

Где: Гастробар «Нюра»

Сколько стоит: 400 рублей

Женский металкор-гёрлз-бенд с уникальным звучанием и миксом жанров. Концерт обещает мощный заряд энергии и яркий музыкальный эксперимент.

Новогодняя дискотека 90–00-х

Когда: 4 января, 19:00

Где: Локомотив-Арена

Сколько стоит: От 2 400 до 3 800 рублей

Концерт с участием звёзд 90-х и 2000-х, таких как Отпетые мошенники, Plazma, Краски. Настоящий калейдоскоп хитов, которые знает вся страна.

Рви меха — оркестр!

Когда: 4 января, 21:00

Где: Бар «Бродячая собака»

Сколько стоит: От 700 до 900 рублей

Традиционный новосибирский коллектив порадует веселыми песнями и зажигательной атмосферой. Отличный способ взбодриться после новогодних застолий.

Silenzium. Ретроклассика

Когда: 3 января, 18:00

Где: ДК «Прогресс»

Сколько стоит: От 700 до 1 500 рублей

Женское трио исполняет популярные мелодии и собственные аранжировки классики, рока и современных хитов. Зрелищное шоу с костюмами и элементами танцев.

Блюз под шубой

Когда: 5 января, 19:00

Где: Концертный зал им. Каца

Сколько стоит: Уточняйте в кассах

Новогодние хиты от джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» и вокалистов. Теплая и атмосферная программа, способная согреть в зимний вечер.

Рождественский сюрприз

Когда: 6 января, 18:00

Где: Специальная музыкальная школа

Сколько стоит: От 300 до 500 рублей

Ударный оркестр исполняет классические произведения, современные хиты и мелодии из мультфильмов. Волшебный концерт для всей семьи в преддверии Рождества.

Заточка

Когда: 7 января, 19:00

Где: Руки Вверх! Бар

Сколько стоит: От 2 500 до 5 000 рублей

Современный кантри-рэп-дуэт исполняет хиты из новых и старых альбомов. Настоящий коктейль из грувов, текстов и музыки.

Симфонический бал

Когда: 2 января, 19:00

Где: Концертный зал им. Каца

Сколько стоит: Уточняйте в кассах

Прозвучат произведения Штраусов, Чайковского, Хачатуряна в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра. Великолепный старт для новогоднего отдыха.

Театр

Балетная постановка
Балетная постановка. Фото: 1MI

Золушка

Когда: 4 января, 13:00 и 18:00

Где: НОВАТ

Сколько стоит: от 5 000 до 12 500 рублей

Современная постановка классического балета 1945 года оживает на сцене НОВАТа в обновленном формате. Эффектные визуальные технологии гармонично сочетаются с традиционной хореографией. Реконструкция Михаила Мессерера сохраняет дух оригинального произведения Ростислава Захарова, передавая мечты, юность и весну человеческой жизни.

Я — Эдмон Дантес. Монте-Кристо

Когда: 8 января, 18:00

Где: Музыкальный театр

Сколько стоит: от 550 до 1 000 рублей

Музыкальный театр представляет мюзикл по мотивам легендарного романа Александра Дюма. Зрителей ждут драматические повороты судьбы Эдмона Дантеса, его долгий путь от несправедливого заточения до превращения в загадочного графа Монте-Кристо. Спектакль задаёт извечные вопросы о мести, любви и справедливости.

Маскарад

Когда: 8 января, 18:30

Где: Театр «Красный факел»

Сколько стоит: от 800 до 1 800 рублей

Трагедия Лермонтова оживает на сцене в изысканном оформлении. В центре спектакля — тема ревности, разрушившей любовь. Тёмная интрига, страсти и ослепительный блеск светского общества переплетаются в завораживающем представлении.

Василиса Микулишна

Когда: 4 января, 11:00 и 8 января, 11:00

Где: Новосибирский драматический театр

Сколько стоит: от 600 до 700 рублей

Яркое путешествие в мир русской былины. Хитрая и смелая Василиса отправляется спасать мужа, доказывая силу любви и мудрости. Сценическая постановка наполнена традициями, танцами и песнями, создавая атмосферу Древней Руси.

Квадратура круга

Когда: 3 января, 16:00 и 7 января, 14:00

Где: Первый театр

Сколько стоит: 500 рублей

Трогательная и весёлая история о любви, которая не признаёт преград. Молодёжная постановка раскрывает динамичные будни двух пар, оказавшихся в стеснённых условиях, но не утративших счастья.

Зойкина квартира

Когда: 5 января, 14:00 и 19:00

Где: Первый театр

Сколько стоит: от 700 до 1 200 рублей

В бурных страстях и интригах разрушается жизнь героев. Зойка превращает швейный цех в дом свиданий, что ведёт к необратимым последствиям. Эмоционально насыщенная постановка с налётом абсурда.

Приключения Малыша и Карлсона

Когда: 7 января, 11:00 и 13:00

Где: Новосибирский драматический театр

Сколько стоит: от 650 до 750 рублей

Малыш обретает необычного друга — забавного Карлсона. Вместе они спасают дом от грабителей и напоминают взрослым, как важно оставаться детьми. Семейный спектакль подарит улыбки и тёплые воспоминания.

Щелкунчик

Когда: 6, 7 и 8 января, 13:00 и 18:00

Где: НОВАТ

Сколько стоит: от 3 500 до 10 000 рублей

Знаменитый балет Чайковского рассказывает историю волшебной рождественской ночи, когда куклы оживают, добро побеждает зло, а любовь соединяет сердца. Хореографические решения Юрия Григоровича превращают классику в современное искусство.

Сказка о потерянном времени

Когда: 5 января, 11:00 и 13:00

Где: Новосибирский драматический театр

Сколько стоит: 600 рублей

История Евгения Шварца о школьниках, которые впустую тратили время, до тех пор пока не превратились в стариков. Постановка наполнена ретро-стилем, волшебством и уроками мудрости для всей семьи.

Кино

Фойе кинотеатра
Фойе кинотеатра. Фото: 1MI

Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича

Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)

Где: Кинотеатры города

Сколько стоит: от 350 ₽

Элли и её верные спутники отправляются в невероятное путешествие по жёлтой кирпичной дороге, чтобы найти Волшебника Изумрудного города и исполнить свои желания. Красочная экранизация знаменитой сказки не оставит равнодушными зрителей любого возраста.

Домовёнок Кузя

Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)

Где: Кинотеатры города

Сколько стоит: от 350 ₽

Домовёнок Кузя сбегает от Бабы-яги и попадает в дом девочки Наташи. Вместе они отправляются в волшебное приключение, чтобы найти магический сундучок, способный исполнить любое желание. Но планы нарушает Баба-яга с её хитрыми уловками.

Последний ронин

Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)

Где: Кинотеатры города

Сколько стоит: от 350 ₽

Постапокалиптическая история о страннике Ронине, который путешествует по выжженной пустоши в поисках убийцы своего отца. На своём пути он встречает дерзкую девочку Марию, обещающую ему невиданное вознаграждение. Фильм сочетает напряжённый экшен и философскую глубину.

Ёлки 11

Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)

Где: Кинотеатры города

Сколько стоит: от 350 ₽

Заключительная часть культовой новогодней франшизы! Истории героев переплетаются в трогательном сюжете, где каждый находит что-то важное для себя: любовь, прощение или новый смысл жизни.

Иван Царевич и Серый Волк 6

Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)

Где: Кинотеатры города

Сколько стоит: от 350 ₽

Иван и его друзья отправляются на выставку сказочных чудес, но, как всегда, попадают в невероятные передряги. Умный юмор, захватывающие приключения и уроки настоящей дружбы ждут зрителей всех возрастов.

Братья

Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)

Где: Кинотеатры города

Сколько стоит: от 350 ₽

Жизнерадостный Славик находит брата-донорa в лице звезды эстрады. Вместе они попадают в серию абсурдных и смешных ситуаций. Фильм — забавный микс комедии и семейных ценностей.

Постучись в мою Тверь

Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)

Где: Кинотеатры города

Сколько стоит: от 350 ₽

Городская модница Алиса и скверный фермер Сергей вынуждены противостоять друг другу из-за земли. Лёгкая комедия о столкновении городских и деревенских миров, любви и смелости мечтать.

Один день в Стамбуле

Когда: Январь (по расписанию кинотеатров)

Где: Кинотеатры города

Сколько стоит: от 350 ₽

Четверо друзей встречаются, чтобы почтить память общего друга. За один день их прогулка по Босфору превращается в глубокую и местами комичную рефлексию о жизни, дружбе и ценностях.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Театр#Кино#Концерты#Афиша#Новый год#Новогодние каникулы#Рождество#Новый год в Новосибирске 2025
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